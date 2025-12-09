Avatar di Ospite Ruby_Runner #429 0
0
quindi mi state dicendo che mi preoccupo più per lo smartphone di mio figlio che per quello che mangia a colazione?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG_Mind #801 0
0
0,4% come le patate ahah però il titolo non diceva così
Questo commento è stato nascosto automaticamente.