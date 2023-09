Se si parla di smartphone, che siano ricondizionati o meno, gli iPhone sono sempre tra i più venduti, ma è anche vero che spesso vengono messi da parte a causa della cifra necessaria per accaparrarseli. Tuttavia, c’è un’opportunità per risparmiare grazie al mercato dei ricondizionati, ed eBay offre un modo per ottenere un ulteriore sconto sull’acquisto, fino a un massimo di 100,00€.

Se siete aperti a considerare proposte ricondizionate, il coupon “SMARTPHONEREFURB” potrebbe interessarvi non poco. Questo codice vi permette infatti di risparmiare un extra del 10% sul prezzo dei dispositivi ricondizionati, purché lo utilizziate entro il 30 settembre. Un’opportunità ottima, da consentirvi di evitare, almeno per il momento, le tradizionali trattative private tra utenti.

iPhone ricondizionati, chi dovrebbe acquistarli?

Su eBay potrete esplorare una vasta selezione di iPhone ricondizionati, tutti accuratamente ispezionati e accompagnati da una garanzia di 12 mesi. Questa gamma di dispositivi copre un’ampia fascia temporale, che va dall’iPhone 7 fino agli iPhone della generazione precedente, ossia gli iPhone 14. Tra le numerose opzioni disponibili, desideriamo mettere in evidenza l’opportunità di acquistare questo iPhone 12 Pro, classificato come “in condizioni eccellenti”. Utilizzando il coupon sopra menzionato durante la fase di pagamento, il prezzo si abbassa a soli 501,86€.

Va da sé che questa cifra è molto al di sotto del prezzo di mercato per un dispositivo nuovo, che supera gli 800,00€. Questo ci porta a raccomandare l’iPhone 12 Pro a chiunque sia alla ricerca di uno smartphone Apple non troppo vecchio a un prezzo conveniente, con la certezza di ritrovarsi tra le mani un dispositivo che è stato attentamente controllato, capace quindi di offrire le stesse prestazioni e sicurezza di un prodotto nuovo di zecca.

Di iPhone ricondizionati ce ne sono davvero tanti in questa promozione, ma trattandosi appunto di ricondizionati, le scorte sono poche. Vi consigliamo quindi di recarvi subito sulla pagina ufficiale con tutti gli iPhone, ma volendo potete dare uno sguardo anche a quella generica, dove troverete ottimi ricondizionati anche di altri brand come Samsung e OnePlus.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “SMARTPHONEREFURB” per ottenere lo sconto extra sui ricondizionati.

Termini e condizioni

Codice: SMARTPHONEREFURB

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 21 settembre 2023 ore 9:00

Fine: 30 settembre 2023 ore 23:59

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!