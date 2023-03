Esiste un piccolo trucco per poter accedere rapidamente a Bing Chat dal proprio iPhone in qualunque momento. Purtroppo Apple non ci permette di sostituire Siri con altri assistenti ma, tramite la procedura che andremo a vedere, potrete accedere velocemente alla Chat di Bing per sfruttare come si deve la potenza di Chat GPT-4!

Cosi come con Siri, sarà possibile attivare Bing Chat da qualsiasi punto dell’iPhone indipendentemente da qualsiasi app stiate utilizzando. Tutto ciò sarà possibile semplicemente con una gesture, diversa rispetto a quella utilizzata per avviare Siri. Per ottenere questo risultato dovrete configurare qualche piccola scorciatoia sul dispositivo, ma al termine della procedura sarete in grado di avviare Bing Chat con un semplice doppio o triplo tocco sul retro dello smartphone.

Requisiti

Per poter configurare la gesture con il tocco sul retro del dispositivo, avrete bisogno di un iPhone 8 o superiore. In oltre, bisognerà aver installato sul proprio iPhone l’app Comandi. Nel caso in cui non fosse presente sul vostro smartphone, potrete scaricarla gratuitamente dall’App Store. Per finire, dovrete installare anche l’ultima versione di Bing per iOS.

Come accedere a Bing Chat in qualsiasi momento su iPhone

La procedura è semplicissima e si suddivide in due fasi: la prima fase, consiste nel creare un comando rapido per avviare l’app di Bing. La seconda fase invece, consiste nell’assegnare la scorciatoia appena creata alla funzione Back Tap.

Per creare il collegamento procedete come segue:

Aprite l’app Comandi su iPhone

su iPhone Toccate il pulsante “ + ” per creare una nuova scorciatoia

” per creare una nuova scorciatoia Toccate “ Aggiungi azione “

“ Cercate Apri app e selezionatela

e selezionatela Toccate il testo blu con scritto “ App ” in alto

” in alto Scegliete Bing dall’elenco

dall’elenco Toccate Fine

Potete inoltre selezionare un nome semplice da assegnare alla scorciatoia, come ad esempio “Apri Bing”, oppure “Bing Chat”.

Adesso che avete creato il vostro collegamento, non vi resta che dire ad iPhone di eseguirlo quando tocchiamo il retro dello smartphone.

Aprite Impostazioni

Selezionate Accessibilità e poi Tocco

e poi In fondo all’elenco, selezionate Tocco posteriore

Selezionate a scelta, Tocco doppio oppure Tocco triplo

oppure Scorrete verso il basso e selezionate il collegamento al comando rapido creato in precedenza

Questo è tutto quello che serve per rendere funzionante la scorciatoia. Da questo momento in poi, basterà effettuare un doppio o triplo tocco (in base a quello che avete scelto) sul retro del vostro iPhone, per lanciare Bing Chat (ovviamente a dispositivo sbloccato).

In mancanza di un adeguato supporto da parte di Microsoft nella creazione di un trigger per il lancio di Bing Chat, questo metodo risulta essere il modo più efficace per accedere velocemente al servizio. Nel frattempo non possiamo che attendere ulteriori sviluppi ufficiali, magari sperando in una integrazione maggiore attivabile con Siri.