Novità in arrivo durante l’autunno, quando aggiornamenti software sbloccheranno nuove funzioni per le cuffie Apple. Gli AirPods Pro (2a generazione) diventeranno più facili da utilizzare in diversi ambienti e interazioni grazie a tre nuove funzioni: Audio Adattivo, Volume Personalizzato e “Conversation Awareness”. L’intera gamma otterrà anche nuove funzioni che renderanno più semplici le chiamate e il passaggio automatico tra vari dispositivi.

L’Audio Adattivo si propone come una nuova modalità di ascolto che combina in modo dinamico la modalità Trasparenza e la Cancellazione Attiva del Rumore in base alle condizioni dell’ambiente. Questa nuova modalità di ascolto adatterà in modo fluido l’esperienza di controllo del rumore mentre ci si sposta tra i vari ambienti.

Il “volume personalizzato” utilizza l’apprendimento automatico per comprendere le condizioni ambientali e le preferenze di ascolto nel tempo, al fine di regolare automaticamente l’esperienza multimediale. Mentre con la modalità “Conversation Awareness”, che tradotta sarebbe qualcosa come “consapevolezza della conversazione”, gli utenti possono semplicemente iniziare a parlare e questa funzione ridurrà il volume e migliorerà le voci di fronte all’utente, riducendo al contempo il rumore di fondo.

I miglioramenti del passaggio tra un dispositivo all’altro riguardano la velocità di connessione con cui gli AirPods si scollegano e collegano a un altro dispositivo.

Verrà migliorato anche l’utilizzo degli AirPods durante le chiamate on una nuova funzione di “Muto” o “Non muto” su AirPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods (3a generazione) e AirPods Max. Gli utenti possono premere il gambo – o la Corona Digitale su AirPods Max – per silenziarsi o riattivarsi rapidamente.

Potete già accedere a queste funzioni tramite il programma Beta.