Twitter e TweetDeck, malfunzionamenti a livello globale

Twitter mostra malfunzionamenti a livello globale, con diverse segnalazioni provenienti anche da utenti italiani.

Problemi per Twitter. Il celebre social network sta riscontrando dei malfunzionamenti da questa mattina. Come spesso accade in questi casi però, non tutti gli utenti stanno avendo gli stessi problemi. In molti segnalano l’impossibilità di twittare, ricevere notifiche o visualizzare i messaggi in “direct”. Altri invece, come potete leggere attraverso questo link che riporta all’hashtag #twitterdown (entrato rapidamente in topic), non riescono a utilizzare le GIF.

“Delle interruzioni di servizio su Twitter e TweetDeck potrebbero impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità. Stiamo lavorando per risolvere il problema, presto tutto dovrebbe tornare alla normalità”. Questo il messaggio apparso attraverso l’account Twitter Support, storicamente utilizzato dal team di sviluppo del social network per comunicare eventuali malfunzionamenti o l’introduzione di nuove funzionalità. Si fa dunque riferimento anche a TweetDeck, la dashboard che consente di gestire più account contemporaneamente.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019

Com’è possibile osservare attraverso il portale downdetector, i problemi sono stati certamente segnalati a livello globale, con una particolare incidenza però in Giappone e in alcune paesi europei come Spagna e Regno Unito. Attendiamo sviluppi in merito, non è escluso che il vostro account Twitter possa funzionare regolarmente tanto su desktop quanto su mobile.