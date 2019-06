Twitter, fino a tre ospiti nei video in live streaming

Twitter ha aggiornato il proprio servizio di video in streaming dal vivo, offrendo la possibilità di coinvolgere fino a tre ospiti, così da rendere più dinamica l'interazione con i follower.

‎Twitter continua a lavorare alacremente sul proprio servizio di streaming video live e infatti nelle scorse ore ha annunciato ‎ una nuova funzionalità, che favorirà un’interazione più dinamica tra utenti e follower. La funzionalità consente ai primi di aggiungere un feed per consentire fino a un massimo di tre ospiti di aggiungersi alla conversazione.

La tecnologia è un’evoluzione della precedente dedicata al solo stream audio su sistemi iOS e infatti consente all’autore della diretta di decidere chi parteciperà ma l’unica diretta video mostrata sarà solo la sua, con gli spettatori che potranno ascoltare unicamente le voci degli altri partecipanti.

Una volta accettata una richiesta il partecipante sarà aggiunto alla diretta entro 5 secondi, una soluzione perfetta per realizzare piccoli dibattiti attorno a un tema, per svolgere sessioni di domande e risposte o anche semplicemente per mettersi d’accordo sul locale in cui recarsi con altri amici. Twitter comunque ha già fatto sapere di essere al lavoro per implementare la possibilità di vedere anche gli streaming video degli altri partecipanti anziché poterne solo sentire le voci.

La funzione sembrerebbe già attiva, per abilitarla è sufficiente avviare l’app Twitter, effettuare uno swipe a sinistra sulla timeline in home, selezionare il tab diretta in basso e quindi scegliere gli utenti da far partecipare in streaming, cliccando l’icona in alto a destra.