Twitter: da oggi è possibile inserire le reazioni nelle conversazioni private

Twitter permette ora di rispondere ai messaggi privati con un emoji, un po’ come accade già da tempo su iMessage di Apple e Messenger di Facebook. La funzione è in fase di test da circa un anno, ma solo durante le scorse ore la società ha deciso di diffondere l’update ufficiale.

La novità è disponibile nell’applicazione ufficiale per Android, iOS e nella versione per web. Gli interessati potranno scegliere una reazione tra quelle presenti in un breve elenco. Nel caso delle chat di gruppo, ogni partecipante potrà inserire un emoji e tutti gli altri riceveranno una notifica.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020