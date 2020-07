Twitter, truffa bitcoin: hackerati i profili di Bill Gates, Elon Musk, Obama e altri

Giornata difficile per Twitter. Gli account di aziende importanti e personaggi illustri sono stati il bersaglio di un attacco hacker con l’intenzione di mettere a segno una truffa legata ai bitcoin ai danni dei follower. I profili in questione sono del calibro di Apple, Uber, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden e molti altri. È probabilmente uno degli attacchi più estesi nei confronti del popolare social network. I profili sono stati ripristinati dopo alcune ore.

In pratica, i profili in questione hanno cominciato a pubblicare tweet invogliando gli utenti a inviare bitcoin cliccando su uno specifico link con la promessa di restituire il doppio della cifra. A quanto pare, in poche ore, all’indirizzo indicato dagli hacker sono stati inviati oltre 110 mila dollari. Tanto basta per capire la portata dell’attacco messo a segno.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020