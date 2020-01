Ultimi giorni! Risparmia fino a 950€ su Surface Pro 7 e Surface Laptop 3

Vi segnaliamo che è in scadenza l’ottima offerta di Natale riservataci da Microsoft, che permette di risparmiare fino a 950€ sull’acquisto di nuovo Surface Pro 7 o di un Surface Laptop 3, il tutto semplicemente inviando a Microsoft in permuta un dispositivo usato idoneo!

La promozione ha infiammato lo store Microsoft già in vista del Natale, ed è disponibile ancora per qualche giorno (fino al 10 gennaio per la precisione). Qualora poi non disponeste di prodotti usati, idonei o meno, per la promozione, vi segnaliamo che è comunque possibile risparmiare fino a 370€ sulle configurazioni Intel Core i5!

Oltre a Surface Pro 7, la medesima promozione è disponibile anche sul Surface Laptop 3, nuovissimo portatile Microsoft, generalmente venduto a partire da 1.169,00 €, e su cui è presente uno sconto fino a 950,00€, a patto sempre di permutare un portatile usato idoneo alla promozione.

Infine, vi segnaliamo che sullo store Microsoft sono presenti anche ulteriori offerte dedicate al mondo Surface, con sconti che vi permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi la configurazione che più si addice alle vostre esigenze lavorative o di svago. Gli sconti sono ottimi per rinnovare il proprio comparto tech ma, ovviamente, vi invitiamo ad approfittare di queste ultime ore di promozioni il prima possibile! Alcune configurazioni sono infatti esaurite e, in linea di massima, anche queste promozioni i chiuderanno entro pochissimi giorni da oggi. Approfittatene subito!

