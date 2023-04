Negli ultimi due anni Google Pay è stato ricostruito e modificato diverse volte dietro le quinte, cercando di costruire una piattaforma solida e affidabile. A quanto pare, questa affidabilità è venuta meno a causa di un bug negli ultimi giorni.

Il programma di cashback di Google Pay sembrerebbe essere andato fuori controllo. La piattaforma, infatti, pare abbia distribuito cifre randomiche ai suoi utenti, con importi che vanno da 5 a 1.000 dollari. I programmi di cashback non sono nuovi in tutto il mondo, e anche Google Pay sta sperimentando da un po’ questo tipo di iniziative con l’obiettivo di fidelizzare i suoi utenti. Di norma il cashback è rappresentato sempre da un importo nettamente inferiore rispetto a quello speso, ma per molti utenti, questa volta, non è stato cosi.

A quanto pare, qualcuno ha schiacciato il tasto sbagliato. Alcuni utenti hanno riferito che dopo aver effettuato il check-out con Google Pay, hanno ricevuto una notifica di ringraziamento per aver partecipato ai test riguardanti il cashback di Google Pay. Oltre alle parole, sono iniziati ad arrivare diversi rimborsi a moltissime persone colpite da questo bug. Le cifre segnalate sono molteplici, c’è chi parla di 20 dollari, chi di 50, chi di 100 e qualcuno afferma di aver ricevuto addirittura 1.000 dollari.

Il denaro erogato tramite questo bug, è stato versato direttamente sul conto virtuale di ogni singolo utente, diventando cosi immediatamente disponibile per i prelievi e i pagamenti. Inutile dire che moltissimi utenti hanno segnalato la cosa su reddit, ma non hanno restituito il denaro. Qualcuno ha tentato anche di spostare le somme ricevute sul proprio conto bancario, ma non è chiaro se sia riuscito nell’impresa.

Non è del tutto chiaro come sia successa questa cosa, ma da un tweet di Mishaal Rahman, risulta chiaro che chi ha ricevuto il denaro potrà tenerlo dal momento che Google non è in grado di invertire la transazione per recuperare le somme erogate.

In conclusione, il bug è stato individuato e sistemato in brevissimo tempo, ma se per puro caso doveste essere tra i pochi “fortunati” che hanno ricevuto denaro da Google, sappiate che qualora non possiate restituirlo, siete autorizzati da big G a spenderlo come più vi pare e piace.