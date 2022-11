Fedele alla sua linea commerciale, OnePlus mette anche questa volta la propria community al primo posto e decide di premiare uno dei suoi affezionati clienti con un premio strepitoso, rivelando la Golden Box che verrà data in omaggio a chi vincerà la Operation Black Box, la caccia al tesoro digitale che ha dato il via alla campagna OnePlus per il Black Friday.

La gara

Pensata da OnePlus per celebrare la community, Operation Black Box è la caccia al tesoro che ha messo alla prova gli utenti che devono riuscire a trovare alcuni luoghi accuratamente selezionati dai membri della community di OnePlus in tutto il continente. Le coordinate di questi luoghi sono segrete, ma possono essere trovate grazie agli indizi disseminati sui canali social di OnePlus e su OnePlus.com.

Se vi siete persi il lancio della competizione ecco come era possibile giocare:

“Chi partecipa alla caccia al tesoro, non dovrà recarsi fisicamente nei luoghi indicati: sarà infatti sufficiente trovarli usando Google Street View. Dopo aver dimostrato di aver trovato le misteriose Black Box, gli utenti potranno partecipare all’estrazione e provare a vincere un dispositivo OnePlus. Ogni settimana, per tutto il mese di novembre, verrà messa in palio una scatola” spiega l’azienda.

E la risposta della community deve essere stata veramente importante, perché l’azienda non si è certo risparmiata quanto al gran finale.

Il grande premio

Quest’anno OnePlus ha infatti deciso di “andarci pesante“: il fortunato vincitore che si aggiudicherà la “Golden Box” porterà a casa una fornitura a vita di telefoni OnePlus e riceverà fin da ora un OnePlus 10 Pro 5G ma non solo, a partire dal 2023, il vincitore riceverà una volta l’anno un flagship dallo store OnePlus.com, per sempre! Sì, anche noi siamo rimasti esterrefatti: un premio così non si vede tutti i giorni!

Le offerte Black Friday

E se la Golden Box potrà essere vinta solo da una (molto) fortunata persona, questo non vuol dire che OnePLus non abbia pensato a tutti i suoi sostenitori. A partire dal 18 Novembre, e fino al 30 Novembre, accedendo al sito OnePlus, sarà possibile usufruire di offerte eccezionali su un’ampia gamma di dispositivi OnePlus, come il nuovissimo flagship OnePlus 10T 5G, con memoria fino a 16 GB e ricarica SUPERVOOC Endurance Edition o il potente OnePlus Nord 2T 5G di fascia media.

Ecco alcune delle offerte disponibili

Queste sono solo alcune delle le occasioni disponibili : per informazioni più dettagliate, e per poter sapere quali altri modelli è possibile comprare con un forte sconto, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a tutte le offerte Oneplus per il Black Friday 2022