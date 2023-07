Google sta rivoluzionando il Play Store per dispositivi con schermi grandi come smartphone pieghevoli, tablet Android e Chromebook. Queste modifiche erano state inizialmente discusse all’evento Google I/O dello scorso anno, ma nel corso delle prossime settimane implementerà quattro importanti aggiornamenti per migliorare l’esperienza complessiva del Play Store su dispositivi di grandi dimensioni, così da aiutare gli utenti a trovare app pensate appositamente per i loro dispositivi.

In primo luogo, infatti, Google darà priorità ai giochi con video di alta qualità: nella pagina di elenco di un’app di gioco gli utenti vedranno banner video nella parte superiore, i quali consentiranno loro di vedere il gameplay prima di scaricare l’app. Inoltre, Google ha riorganizzato le pagine dei dettagli delle app e dei giochi con un layout a più colonne, mettendo il contenuto in primo piano sulla pagina di elenco.

Per favorire le app che si adattano bene ai dispositivi pieghevoli e ai tablet Google sta apportando diverse modifiche nella classifica delle app nel Play Store su tali dispositivi. Le app che si ridimensionano bene su diversi dispositivi, non hanno bande nere e supportano sia la visualizzazione verticale che quella orizzontale otterranno un punteggio migliore nella classifica. Inoltre, le raccolte degli Editor’s Choice e altri articoli curati terranno conto di questi criteri in futuro.

Google sta anche migliorando la navigazione nel Play Store per i dispositivi con schermi grandi. Ad esempio, sui tablet, Chromebook e dispositivi pieghevoli ora sarà possibile vedere una barra di navigazione sul lato sinistro, che posizionerà gli elementi del menu più vicini ai pollici degli utenti, rendendoli più accessibili, soprattutto quando si utilizza un dispositivo con schermo grande in modalità orizzontale.

Inoltre, il Play Store offrirà una nuova esperienza di ricerca a schermo diviso, semplificando la scoperta e il confronto di app all’interno dei risultati di ricerca. Gli utenti potranno vedere i risultati di ricerca e le pagine dei dettagli delle app affiancate, evitando di dover passare avanti e indietro durante la ricerca di nuove app.