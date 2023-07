Apple sta lavorando a una nuova tecnologia chiamata ‘LIPO’ (low-injection pressure over-molding) che consentirà ai futuri iPhone e iPad di avere cornici ultra sottili. Anche se alcuni pensano che questa tecnologia richiederà anni per essere implementata al massimo delle sue capacità, i primi prodotti con display LIPO sono previsti entro la fine di quest’anno.

Già gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, infatti, includeranno questa tecnologia LIPO, che ridurrà lo spessore delle cornici da 2,2 mm a soli 1,5 mm. Si prevede che questi modelli avranno le cornici più sottili mai viste su uno smartphone, superando anche lo Xiaomi 13 Pro, che misura appena 1,81 mm. La tecnologia LIPO arriverà anche sull’iPad, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle linee specifiche o le tempistiche di lancio.

Non è stata fornita alcuna indicazione sul costo che questa nuova tecnologia comporterà per i consumatori, ma è stato segnalato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max avranno un prezzo di listino più alto rispetto ai modelli precedenti, per cui l’adozione di LIPO potrebbe essere una delle cause.

Apple sta perseguendo l’obiettivo di realizzare un iPhone veramente senza cornice e ha richiesto campioni ai fornitori di pannelli, Samsung e LG, per rendere possibile questa innovazione. Saranno necessari diversi passi e tempo per rendere LIPO una tecnologia ampiamente adottata, ma è un buon inizio per rendere gli smartphone di fascia alta ancora più premium di prima.