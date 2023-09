Nubia, un nome noto nell’ambito degli smartphone e che qualcuno di voi sicuramente ricorderà, sta facendo il suo ritorno ufficiale in Europa. L’azienda cinese, che aveva precedentemente operato nel mercato europeo prima di ritirarsi, ha riaperto, di recente, la sua sezione europea nello shop online ufficiale.

Da questo momento, infatti, è possibile acquistare ufficialmente i prodotti Nubia anche in Europa, passando direttamente dall’azienda e senza, almeno per il momento, intermediari di sorta.

Nel suo store europeo, Nubia offre alcuni dei suoi dispositivi di fascia alta a un prezzo decisamente aggressivo, mostrando chiaramente le intenzioni dell’azienda per quanto concerne la sua, rinnovata, immissione nel mercato europeo.

Ecco una breve descrizione dei modelli attualmente disponibili:

Nubia Z50S Pro – 679€: Questo è il modello di punta di Nubia, noto per il suo eccellente comparto fotografico con un sensore principale di grandi dimensioni e ottiche variabili. È alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 2.

Nubia Z50 – 599€: Un altro dispositivo di fascia alta, con specifiche di alto livello che includono un processore Snapdragon 8+ Gen 2, un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una ricarica super rapida da 120W.

Nubia Pad 3D – 1.199€: Si tratta di un tablet unico nel suo genere, in quanto offre un display in grado di visualizzare contenuti anche in 3D, il che lo rende un dispositivo interessante per chiunque sia alla ricerca di esperienze multimediali peculiari e immersive.

Tutti i prodotti sono disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale di Nubia, e le spedizioni inizieranno all’inizio di ottobre. Con prezzi competitivi per dispositivi di fascia alta, Nubia potrebbe presto attirare l’attenzione degli acquirenti europei in cerca di alternative di alta qualità nel mondo degli smartphone.