Un’altra app Google ci saluta per sempre

Ormai è diventata quasi una barzelletta, il numero di app e servizi presentati da Google in pompa magna per poi essere abbandonati solo poco tempo dopo è cresciuto così tanto che qualcuno ha persino pensato di realizzare un cimitero per le povere vittime.

Un’altra applicazione, molto utile ma forse poco conosciuta, è stata ufficialmente abbandonata al proprio destino dal gigante delle ricerche americano.

Google ha abbandonato sia il supporto che il rilascio degli aggiornamenti per l’applicazione Metro (Measure, in lingua originale). L’applicazione sfruttava le funzionalità degli smartphone compatibili ARCore per misurare la dimensione degli oggetti in realtà aumentata (AR).

Metro è stata presentata per la prima volta nel 2016 ed era inizialmente compatibile solamente con i dispositivi Project Tango, ai tempi in cui solo alcuni prodotti dotati di sensori particolari potevano entrare nel mondo della realtà aumentata. Project Tango è diventato un ricordo del passato nel 2018, quando Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di ARCore e delle funzionalità AR per un gran numero di dispositivi (costantemente in crescita).

L’applicazione permetteva agli utenti di puntare la fotocamera del proprio telefono verso qualcosa, disegnare alcune linee sullo schermo e ottenere le misure relative alle dimensioni raffigurate. Purtroppo, Metro non ha sempre funzionato molto accuratamente e ha avuto alcuni problemi di stabilità, come ricordano le recensioni sul Play Store.

I colleghi di AndroidPolice si sono recentemente accorti che l’applicazione non è più scaricabile dal Google Play Store per gli account che non l’hanno utilizzata in precedenza. Per coloro che l’hanno scaricata almeno una volta e che ce l’hanno ancora nella propria libreria di app, la pagina del negozio ora recita:

“Questa app non è più supportata e non sarà aggiornata. Gli utenti che hanno precedentemente installato questa app possono continuare ad usarla sui dispositivi compatibili“.

L’applicazione conta più di 5 milioni di download al momento della scrittura di questo articolo. Voi conoscevate quest’app? L’avete mai utilizzata?