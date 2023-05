Se avete uno smartphone Google Pixel, dovreste sapere che presto verrà introdotta una nuova funzione che vi permette di usare il vostro dispositivo come una dashcam, ovvero una telecamera di sicurezza per la vostra auto. Ma usare lo smartphone come dashcam è davvero una buona idea?

Fonte: Google

I Google Pixel avranno presto una nuova funzione che consentirà loro di funzionare come dashcam per l’auto. Questa funzione farà parte di un prossimo aggiornamento dell’app Emergenze personali, che offre già altre utili funzioni come la condivisione delle emergenze, il controllo della sicurezza e il rilevamento degli incidenti stradali.

La funzione dashcam, scoperta da 9to5Google scavando nel codice dell’app, consentirà di registrare video e audio (a scelta) durante la guida e di salvarli automaticamente sullo smartphone. È inoltre possibile scegliere di avviare e interrompere automaticamente la registrazione quando si collega o si scollega un dispositivo Bluetooth specifico, come l’autoradio. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di accendere la dashcam ogni volta che vi metterete alla guida.

Le registrazioni vengono compresse per risparmiare spazio di archiviazione e vengono eliminate dopo tre giorni, a meno che non vengano salvate manualmente. La durata massima della registrazione è di 24 ore, sufficiente per la maggior parte dei viaggi. Durante la registrazione è possibile utilizzare normalmente il telefono, come ad esempio Google Maps per la navigazione.

La funzione dashcam dovrebbe essere lanciata a breve per gli smartphone Pixel e per alcuni altri dispositivi Android che supportano l’app Emergenze personali. Questa funzione potrebbe essere molto utile in caso di incidente o di altre situazioni impreviste, in quanto potrebbe fornire prove o informazioni sull’accaduto. Potrebbe anche essere un modo divertente per immortalare i propri viaggi in auto e condividerli con gli amici.

Fonte: 9to5Google

Bisogna considerare che usare lo smartphone come dashcam comporta però dei rischi per il dispositivo stesso. Infatti, esponendolo al sole e al calore per lunghe ore, soprattutto se collegato costantemente in ricarica, potreste danneggiare la batteria, lo schermo e i componenti interni.

Un altro aspetto da tenere in mente è che usare lo smartphone come dashcam potrebbe non essere legale in alcuni Paesi o richiedere delle autorizzazioni specifiche. Infatti, le normative sulle telecamere a bordo delle auto variano a seconda delle nazioni e delle regioni, e spesso impongono dei limiti sulla privacy, sulla qualità delle immagini e sulla conservazione dei dati. Per esempio, in Italia è necessario avere il consenso di chi viene ripreso o oscurare i volti e le targhe delle persone coinvolte. Inoltre, i video registrati con lo smartphone potrebbero non essere validi come prova in caso di incidente o controversia, se non rispettano i requisiti tecnici richiesti. Ovviamente crediamo che Google voglia abilitare la funzione solamente nei Paesi che lo consentono esplicitamente.

Infine, bisogna valutare se usare lo smartphone come dashcam sia davvero conveniente dal punto di vista economico. Sebbene possa sembrare un modo per risparmiare e sfruttare un dispositivo che già possedete, in realtà potreste dover spendere di più per acquistare un supporto adeguato, un cavo ed un alimentatore di ricarica e magari anche un’assicurazione per gli eventuali danni allo smartphone in caso di incidente. Se il vostro smartphone si dovesse rompere o smarrire a causa dell’uso come dashcam, dovreste infine sostituirlo con uno nuovo.

Usare lo smartphone come dashcam non è una grande idea perché potrebbe comportare dei rischi per il dispositivo, per la legalità in viaggio verso altri Paesi e per il portafoglio. Se volete avere una telecamera di sicurezza per la vostra auto, vi consigliamo di optare per una dashcam dedicata, che potrete trovare a prezzi accessibili e con caratteristiche adatte alle vostre esigenze.