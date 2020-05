USB anti-5G a 300 euro, ma sono semplici chiavette da 128 MB

In un sito web è in vendita una chiavetta USB che – secondo il venditore – ha la capacità di “proteggere” le persone dalla tecnologia 5G. Un’azienda specializzata in sicurezza ha acquistato questo prodotto, con un costo che va dai 310 ai 360 euro, per analizzare il suo contenuto. Quello che viene spacciato per un innovativo prodotto con la “tecnologia del catalizzatore olografico quantistico” è in realtà una semplice chiavetta USB da 128 MB, che nei negozi è disponibile a pochi euro, con un’etichetta appiccicata.

A quanto pare, chi ha commercializzato questa chiavetta non ha fatto altro che sfruttare la diffusa paura nei confronti del 5G – che diversi studi hanno dimostrato essere infondata – per vendere un prodotto che di fatto non esiste. Durante gli scorsi mesi, sono sempre più numerose le persone che credono che la tecnologia di quinta generazione possa, in qualche modo, arrecare danni fisici, anche se gli esperti non sono d’accordo. L’Istituto superiore della sanità, a marzo 2019, ha dichiarato:

Con le antenne adibite i potenziali pericoli sono ancora più remoti rispetto a quelli connessi all’uso del cellulare.

Forse per paura del progresso o perché influenzati da altri, alcuni inglesi hanno anche distrutto alcune antenne che consentivano agli utenti di sfruttare la velocità offerta dalla nuova tecnologia. I colleghi di BBC News hanno contattato i proprietari del sito web n cui vengono vendute le “chiavette anti-5G”, chiedendo spiegazioni su questo prodotto. La risposta di una responsabile è stata la seguente:

Siamo in possesso di una grande quantità di informazioni tecniche, con numerose ricerche storiche di supporto. Per quanto riguarda l’analisi dei costi, credo che, a causa della mancanza di informazioni approfondite, non potrai calcolare le nostre spese e i costi di produzione, compreso il costo della proprietà intellettuale.

In ogni caso, come riporta The Verge, una società specializzata in sicurezza non ha trovato nessuna traccia di questa fantomatica tecnologia utilizzata. Nel frattempo, alcuni iniziano a parlare anche del 6G.