Utilizzate Slack? La vostra password potrebbe non essere più un segreto

Il noto servizio di messaggistica sviluppato per la collaborazione dei team chiamata Slack potrebbe aver causato un bel guaio: l’app Android ha esposto per errore le password di alcuni utenti, motivo per cui potrebbe essere necessario andare a cambiarla alla svelta, onde evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni.

Photo credit - depositphotos.com

Slack ha subito messo al corrente gli utenti interessati, i quali dovrebbero aver ricevuto una e-mail proprio con l’invito ad effettuare la modifica. È bene chiarire dunque che se qualcuno dei nostri lettori l’avesse effettivamente ricevuta non si troverebbe difronte ad un messaggio di phishing.

Proprie in queste ore, sono diversi gli utenti che stanno ricevendo proprio una mail dalla società con origini canadesi nella quale viene richiesto il reset della password.

Il motivo? Si tratterebbe nello specifico di un errore commesso dagli sviluppatori che avrebbe causato l’inserimento delle password, scritte in chiaro e non codificate, nei log dell’applicazione per Android, mettendole di fatto a disposizione anche di potenziali malintenzionati.

E-mail Slack

La vicenda non è recentissima, il problema era già stato notato lo scorso 21 dicembre 2020 ed è stato risolto esattamente un mese dopo, il 21 gennaio del 2021.

La mail di avviso sarebbe stata indirizzata dunque, come successo anche in altre vicende più o meno analoghe, solo agli utenti effettivamente coinvolti. Se siete fra questi, il consiglio è quello di procedere subito alla modifica della vostra password.

Come cambiare la password di Slack? Per cambiare la password è necessario collegarsi alla piattaforma direttamente da PC o da smartphone attraverso la versione desktop del sito web, considerato che l’app su Android non consente questa modifica.

Una volta fatto l’accesso, sarà necessario cliccare sull’immagine del profilo presente in alto a destra, cliccare sulla voce “Visualizza profilo”, successivamente sui tre puntini e nello specifico su “Altro” e cliccare poi su “Impostazioni account”.

Arrivati qui sarà possibile rintracciare la sezione dedicata alla password e cliccando su “Espandi” sarà possibile modificarla o, se non la ricordate, resettarla. In quest’ultimo caso dovrete proseguire le indicazioni della procedura che riceverete via e-mail.

Vogliamo poi suggerirvi di utilizzare la medesima accortezza anche per altre piattaforme o servizi in cui sia stata utilizzato la stessa password, onde evitare che anche altri dati possano essere raccolti eventualmente dai malintenzionati.

Per una maggiore sicurezza, ci sarebbe un ultimo passaggio consigliato, ossia quello di eliminare i log nelle impostazioni di sistema del vostro device Android. Questo può essere fatto dalle Impostazioni dello smartphone alla voce Applicazioni, selezionando dalla lista Slack ed andando a cancellare tutti i dati relativi all’app.

Questa procedura causerà sicuramente la disconnessione dell’account su tutti i dispositivi collegati e sarà necessario inserire nuovamente le credenziali al prossimo accesso ma per lo meno i dati verranno cancellati definitivamente.