UBook Chuwi è stato aggiornato: l’alternativa economica a Microsoft Surface Go

Uu Chuwi 2 in 1 è appena stato aggiornato, diventando una possibile alternativa economica a Microsoft Surface Go. Questo tablet, che può anche essere utilizzato come laptop, è stato lanciato qualche mese fa su Kickstarter, in cui ha raccolto ben 450.000 dollari. Sin da subito, la società ha deciso di realizzare un vero e proprio competitore del tablet targato Microsoft, ma ora le cose sembrerebbero essere ancora più interessanti.

Prima di tutto, la nuova versione presenta un aggiornamento della CPU. Da Intel 6Y30 siamo infatti passati a Intel N4100, quad-core e con la frequenza massima pari a 2,4 GHz. Anche la scheda grafica è stata interessata da queste modifiche, Uu Chuwi 2 in 1, da Intel UHD 515, monta ora Intel UHD 600, compatibile anche con video con risoluzione 4K.

Sotto la scocca troviamo anche 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB (SSD) di memoria interna. Ciò garantisce una notevole velocità e riduce gli eventuali tempi necessari per il caricamento. Surface Go, dal suo canto, offre ai consumatori 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Con queste migliorie, che assicurano prestazioni migliori e una maggior durata della batteria, l’UBook Chuwi potrebbe certamente rivelarsi un concorrente abbastanza importante per Microsoft.