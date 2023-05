Se siete interessati a provare ChatGPT, il chatbot avanzato gestito da OpenAI, potreste essere tentati di scaricare una delle tante app che affermano di offrire l’accesso al servizio. Ma attenzione: queste app nascondono spesso una brutta sorpresa.

Si tratta infatti di truffe definite “fleeceware” che inducono gli utenti a pagare un abbonamento per un servizio che sul sito web di OpenAI è gratuito.

Il fleeceware è un tipo di truffa che sfrutta i meccanismi di acquisto in-app di Google Play e App Store di Apple. Le app truffaldine attirano gli utenti con prove gratuite che richiedono l’inserimento di dati di pagamento, per poi iniziare ad addebitare costi elevati al termine del periodo di prova. Le tariffe sono spesso nascoste o poco chiare e le app rendono difficile o impossibile annullare l’abbonamento. I truffatori utilizzano anche tattiche ingannevoli come errori di battitura, recensioni false e annunci fuorvianti per attirare e fidelizzare gli utenti.

Le app truffa ChatGPT sfruttano la popolarità e il clamore suscitato dal modello linguistico di OpenAI, in grado di generare conversazioni realistiche e coinvolgenti su vari argomenti. Le app affermano di offrire l’accesso a ChatGPT attraverso una semplice interfaccia, ma in realtà non fanno altro che utilizzare un chatbot generico o uno script preregistrato. Le app non hanno nulla a che fare con OpenAI o ChatGPT e violano i termini di servizio di OpenAI.

“Ho visto diversi annunci per questo tipo di applicazioni su piattaforme di social media dove è economico fare pubblicità, e a volte usano tattiche come errori di battitura nel nome – chiamando l’applicazione ‘Chat GBT’ o altro – per escludere le persone che potrebbero essere un po’ più esperte“, dice Sean Gallagher, ricercatore senior sulle minacce di Sophos. “Stanno cercando di escludere le persone che fanno la prova gratuita e poi la cancellano perché fa schifo. Vogliono le persone che non sono abbastanza concentrate da sapere come annullare l’iscrizione“.

Il modo migliore per evitare di cadere vittima di queste truffe è evitare di scaricare qualsiasi applicazione che affermi di offrire ChatGPT o servizi simili. Potete provare ChatGPT gratuitamente sul sito web di OpenAI, dove potrete anche saperne di più su come funziona e cosa può fare. Se avete già scaricato un’applicazione truffaldina, dovreste disinstallarla immediatamente e controllare la cronologia dei pagamenti per verificare la presenza di eventuali addebiti non autorizzati. Dovreste anche segnalare l’applicazione a Google o Apple e avvertire gli altri.

ChatGPT è una tecnologia straordinaria che può fornire intrattenimento, istruzione e ispirazione ma è anche un potenziale bersaglio per i truffatori che vogliono sfruttarne la popolarità e la novità. Non lasciatevi ingannare dalle loro applicazioni false. Provate voi stessi ChatGPT sul sito web di OpenAI e godetevi la reale tecnologia che sembra arrivare dal futuro.