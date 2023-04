Se volete acquistare un nuovo iPhone ma non volete spendere un capitale, Apple mette a disposizione degli acquirenti dei dispositivi ricondizionati a prezzi significativamente vantaggiosi. Ma vale la pena acquistare questi prodotti?

Molto spesso gli utenti in cerca di un iPhone si rivolgono al mercato dell’usato per l’acquisto di un nuovo dispositivo, ma in quel caso le incognite sono tantissime, soprattutto legate alla qualità del prodotto, che potrebbe essere non mantenuto in buono stato o vittima magari di qualche assistenza con ricambi di scarsa qualità.

Per sopperire a questi e altri rischi presenti sul mercato dell’usato, Apple mette in commercio iPhone ricondizionati certificati, ma procediamo con ordine in modo da capire se effettivamente vale la pena acquistarne uno ricordizionato o se forse è meglio un prodotto nuovo di zecca.

Cos’è un iPhone ricondizionato certificato Apple?

Gli iPhone ricondizionati sono dispositivi usati che sono stati riportati a condizioni pari al nuovo. A differenza dei dispositivi presenti sul mercato dell’usato venduti da privati, in questo caso i dispositivi vengono ispezionati, puliti e riparati laddove è necessario, per poi essere rivenduti. Grazie al programma Apple Certified Refurbished gli iPhone vengono sottoposti a rigorosi test di qualità prima di essere rimessi in vendita. Al seguente link, potete visionare tutti i dispositivi disponibili all’acquisto.

Inoltre i dispositivi messi in vendita tramite il seguente programma, hanno le seguenti caratteristiche:

Vengono forniti con batterie nuove.

L’involucro esterno del telefono è nuovo di zecca.

Vengono confezionati in una nuova scatola bianca.

Nella confezione sono inclusi anche tutti gli accessori forniti con un nuovo iPhone.

Le politiche di spedizione e restituzione gratuite di Apple si applicano anche agli iPhone ricondizionati.

Come per i nuovi prodotti, Apple offre una garanzia di un anno su tutti i dispositivi ricondizionati certificati Apple.

Quali sono i vantaggi di un dispositivo ricondizionato Apple?

Per prima cosa possiamo affermare con certezza che i dispositivi ricondizionati da Apple sono certamente più economici rispetto ai dispositivi nuovi. Secondo quanto affermato da Apple, potete ottenere uno sconto fino al 15% sui prodotti ricondizionati, anche se a quanto sembra alcuni prodotti arrivano ad avere uno sconto pari al 20% o anche più.

I prodotti ricondizionati come detto in precedenza, dispongono di 1 anno di garanzia ed essendo accuratamente ispezionati da Apple, non presentano alcun tipo di malfunzionamento o altre brutte sorprese che si potrebbero trovare col tempo acquistando da un privato un dispositivo usato. Se la vostra preoccupazione è quella di poter incorrere in un dispositivo difettoso, con i ricondizionati Apple potete stare sereni.

Scegliere un ricondizionato inoltre, è una scelta ecosostenibile, in quanto acquistare un dispositivo di questo genere, aiuta a prevenire i danni all’ambiente salvando un prodotto dallo smaltimento e quindi dalla creazione di nuovi rifiuti speciali e al risparmio di nuovi metalli grezzi che entrerebbero nel circuito produttivo degli smartphone, generando così materiali inquinanti durante la lavorazione. Giusto per fare un esempio, la produzione di un singolo chip all’interno di iPhone richiede diverse tonnellate di acqua. Pensate quindi a quanta acqua si riesce a risparmiare evitando di produrre un nuovo telefono grazie alla scelta di un ricondizionato.

Tutti i dispositivi ricondizionati sono esteticamente come nuovi, privi di graffi o ammaccature, in quanto le componenti esterne vengono sostituite per intero. Quando acquistate prodotti ricondizionati da venditori terzi, questi vengono classificati con diversi gradi di qualità, dal momento che queste sostituzioni non vengono effettuate in molti casi. Il grado di qualità è contrassegnato dalla lettera A per definire la massima qualità priva di difetti estetici, mentre si utilizza la lettera B per contrassegnare prodotti che presentano graffi o altri piccoli difetti.

Quali sono gli svantaggi di un iPhone ricondizionato Apple?

Anche se, come abbiamo visto, ci sono molti vantaggi nell’acquistare un prodotto ricondizionato da Apple, è bene tenere conto anche di alcuni svantaggi.

Per prima cosa sappiate che i prodotti tra cui scegliere sono molto pochi. Oltre a non riuscire a trovare magari l’ultimo modello in commercio, gli stock dei telefoni messi in vendita sono abbastanza limitati e spesso è difficile riuscire a reperli, in quanto vengono venduti rapidamente. Se siete quindi interessati all’acquisto di un ricondizionato, probabilmente vi ritroverete ad attendere molte settimane se non addirittura mesi.

Nel momento in cui decidete di vendere il vostro dispositivo ricondizionato, sappiate che il suo valore di vendita sarà inferiore rispetto ad un dispositivo inizialmente nuovo. Le persone di norma sono disposte a pagare un prezzo più alto solo per un dispositivo che in origine era nuovo rispetto ad un telefono acquistato ricondizionato.

Per quanto riguarda la durata nel tempo, un iPhone ricondizionato avendo una scheda logica usata, potrebbe durare meno nel tempo rispetto ad un iPhone nuovo di zecca presentando problemi prima del previsto. Inoltre, se per un dispositivo appena uscito Apple offre dai 5 ai 7 anni di aggiornamenti e supporto, un ricondizionato essendo un dispositivo generalmente appartenente a qualche vecchia generazione, avrà una longevità nettamente inferiore in quanto ad aggiornamenti di sistema.

Nel complesso sebbene ci siano alcuni inconvenienti negli iPhone ricondizionati e certificati da Apple, la scelta di un dispositivo di questo genere rimane un ottimo acquisto in grado di farvi risparmiare soldi e garantirvi un prodotto di alta qualità con il quale potrete dormire sogni tranquilli senza preoccuparvi di guasti improvvisi. E voi? avete mai acquistato un iPhone ricondizionato Apple? Fatecelo sapere sotto nei commenti.