La scorsa settimana, Apple ha rilasciato iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1 con l’obiettivo di risolvere alcune vulnerabilità che, secondo Apple, “potrebbero essere state sfruttate attivamente”. Queste preoccupazioni per la sicurezza hanno portato Apple a fornire una patch di sicurezza anche per alcuni dispositivi più datati, come iPhone, iPad e iPod touch, che non erano più eleggibili per gli aggiornamenti precedenti a iOS e iPadOS 16.6.1 a causa della loro età.

In altre parole, i dispositivi che ora hanno ricevuto iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9 avevano perso il supporto per gli aggiornamenti a partire da iOS e iPadOS 16. Gli aggiornamenti iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9 riguardano i seguenti dispositivi: iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1a generazione), iPad Air 2, iPad mini (4a generazione) e iPod touch (7a generazione). La patch si concentra sul framework Image I/O, che consente alle applicazioni di gestire la lettura e la scrittura di vari formati di file immagine. Grazie all’intervento di Apple, è stata risolta una potenziale vulnerabilità che consentiva ad eventuali hacker di eseguire codice malevolo.

Per chi volesse approfondire, l’aggiornamento è associato a CVE-2023-41064. Il CVE, acronimo di Common Vulnerabilities and Exposures, è un database utilizzato per condividere informazioni sulle vulnerabilità informatiche tra produttori, rivenditori di dispositivi, esperti di sicurezza informatica e altri attori del settore. Da notare che, mentre iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1 hanno affrontato anche un problema relativo al Wallet, iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9 si sono concentrati esclusivamente sulla correzione della vulnerabilità del framework Image I/O, utilizzando un miglioramento nella gestione della memoria.

Per verificare se il tuo vecchio iPhone, iPad o iPod touch ha ricevuto iOS 15.7.9 o iPad OS 15.7.9, puoi andare nelle Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Se l’aggiornamento è disponibile, segui le istruzioni per scaricarlo e installarlo.