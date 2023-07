State pensando di cambiare operatore telefonico e cercate una promozione vantaggiosa che offra un’enorme quantità di giga a un prezzo molto conveniente? In tal caso, vi segnaliamo con piacere l’ottima offerta di Very Mobile. Partendo da soli 9,99€ al mese, potrete ottenere ben 440 GB per navigare senza più limitazioni!

Grazie a questa fantastica promozione, avrete la possibilità di sfruttare i GB a un prezzo più che competitivo sul mercato. E la fortuna è che avrete il prezzo bloccato per ben 6 mesi dal momento dell’attivazione!

In base al vostro operatore e alle vostre preferenze, potrete scegliere tra ben 3 offerte differenti che includono sempre i 440GB. La prima riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e Fastweb e vi permette di avere i GB promessi al prezzo di soli 9,99€ al mese. La seconda opzione, per il medesimo prezzo, è riservata a chi invece vuole attivare un nuovo numero. L’ultima, infine, è dedicata a clienti TIM, Vodafone e Kena per un costi di soli 13,99€.

Nei prezzi che vi abbiamo proposto, inoltre, sono inclusi anche SIM, attivazione e spedizione! Un’offerta da non perdervi assolutamente, tenendo presente che avrete tempo solo fino al 21 agosto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Very Mobile dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!