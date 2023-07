State pensando di cambiare operatore telefonico e desiderate una promozione che vi offra tantissimi giga a un prezzo irrisorio? In tal caso non possiamo che segnalarvi l’ottima offerta di Very Mobile, che vi permetterà di ottenere ben 200 GB, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese!

Attivando l’abbonamento entro il 17 luglio, infatti, per 6 mesi avrete il doppio dei giga rispetto ai 100 previsti dalla promozione, godendo anche di SIM, attivazione e spedizione gratis. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima e che arriva in un momento ideale, dato che potrete sfruttare i GB durante le vacanze, navigando tranquillamente senza avere il timore che esauriscano.

La promozione è valida per tutti coloro che provengono da un operatore virtuale come Iliad, Postemobile, Fastweb, Coopvoce e altri (trovate l’elenco completo qui), ma anche per chi deciderà di attivare un nuovo numero. Inoltre, non avrete alcun vincolo contrattuale, per cui potrete decidere di disdire il servizio in qualsiasi momento.

Very Mobile è uno degli operatori telefonici più convenienti e affidabili sul mercato, dato che sono ben pochi a offrire così tanti giga a un prezzo così basso. Godrete poi di una copertura su quasi il 100% del territorio italiano, oltre che di un’assistenza clienti veloce e di nessun costo nascosto. Come vi abbiamo accennato, non pagherete né la SIM né l’attivazione della promozione, e avrete servizi inclusi gratuitamente come il “ti ho cercato”, l’Hotspot e il “RingMe”.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Very Mobile dedicata all’offerta, consigliandovi di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte delle giornate di sconti di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!