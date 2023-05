Nel mondo frenetico di oggi, in cui si ama esplorare il digitale e rimanere sempre connessi sui vari social network, avere un’adeguata quantità di dati mobili è essenziale per non rischiare di pagare salatamente ogni megabyte non incluso nella promozione. Pertanto, che siate uno studente, un professionista o semplicemente qualcuno che necessita di un’offerta vantaggiosa, non dovreste lasciarvi scappare l’ultima promozione Flash di Very Mobile.

Con questa incredibile offerta riceverete 50GB di dati aggiuntivi, portando il totale a un sorprendente 150GB mensili, abbinati ovviamente a minuti e SMS illimitati. Non sarebbe incredibile se il prezzo non fosse stato di soli 6,99€ al mese, che include persino l’attivazione e la spedizione della SIM a casa.

Come di consueto, quando si parla di operatori virtuali l’offerta non è accessibile a tutti, almeno non direttamente. Solo chi possiede già un operatore virtuale, come Iliad, Postemobile e Fastweb, potrà infatti beneficiare di questa promozione. In caso contrario, si dovrà percorrere un’altra strada, passando prima a un operatore compatibile e poi a Very Mobile.

Gli operatori virtuali, noti anche come MVNO, sono solitamente più flessibili e competitivi rispetto agli operatori tradizionali. Offrono infatti tariffe più convenienti, pacchetti personalizzati e una maggiore trasparenza nelle spese mensili. Very Mobile è uno dei pionieri da questo punto di vista, in grado di non compromettere la qualità del servizio nonostante il risparmio considerevole.

Pertanto, se questa offerta di Very Mobile vi convince ma avete attualmente un operatore tradizionale come Vodafone, TIM o WindTre, valutate l’opportunità di cambiare operatore, optando ad esempio per Iliad, per poi usufruire del massimo risparmio garantito da Very Mobile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promo, visto che non ci è dato sapere se o quando ritornerà disponibile.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

