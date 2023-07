State pensando di cambiare operatore telefonico e cercate una promozione vantaggiosa che offra un’enorme quantità di giga a un prezzo molto conveniente? In tal caso, vi segnaliamo con piacere l’ottima offerta di Very Mobile. Con soli 6,99€ al mese, potrete ottenere ben 200 GB, oltre a minuti e SMS illimitati!

Questa promozione è ancora più vantaggiosa se attivate l’abbonamento entro il 17 luglio, poiché per i primi 6 mesi avrete addirittura il doppio dei giga previsti, quindi 200 GB anziché 100 GB. Inoltre, non ci saranno costi aggiuntivi per la SIM, l’attivazione e la spedizione. Insomma, è un’offerta imperdibile, soprattutto in vista delle vacanze, quando potrete navigare senza preoccupazioni e godervi i GB extra!

L’offerta promozionale è aperta a tutti coloro che provengono da operatori virtuali come Iliad, Postemobile, Fastweb, Coopvoce e altri. Anche chi decide di attivare un nuovo numero può beneficiare di questa promozione. Inoltre, non ci sono vincoli contrattuali, quindi potete decidere di disdire il servizio in qualsiasi momento.

Very Mobile è un operatore telefonico affidabile e conveniente sul mercato. Offre un’ampia quantità di giga a un prezzo molto conveniente. Potrete godere di una copertura quasi totale sull’intero territorio italiano e di un’assistenza clienti rapida, senza costi nascosti. Come accennato in precedenza, non vi sarà alcun costo per la SIM né per l’attivazione della promozione, e avrete anche servizi gratuiti inclusi come il “Ti ho cercato”, l’Hotspot e il “RingMe”.

