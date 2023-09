La concorrenza fra i diversi operatori di telefonia mobile sta diventando sempre più serrata, per cui se state pensando di cambiare operatore e siete alla ricerca di un’offerta che sia al contempo di qualità e conveniente, non possiamo che segnalarvi la promozione Summer Flash di Very Mobile, che ancora per pochi giorni vi offre ben 120GB a soli 5,99€!

Trattandosi di una promozione molto vantaggiosa, purtroppo non durerà ancora a lungo: infatti, avete tempo solo fino al 5 settembre per poterne approfittare, per cui vi invitiamo caldamente a cogliere al volo questa grande opportunità di risparmio.

L’Offerta include, oltre a 120GB di traffico internet, anche minuti e SMS illimitati, e fra gli altri vantaggi vi ricordiamo che SIM, attivazione e spedizione sono del tutto gratuite. Per poter aderire a questa interessantissima offerta, dovrete semplicemente passare a Very da un altro operatore virtuale come CoopVoce, Iliad, PosteMobile o Fastweb. Potrete ordinare la vostra SIM direttamente online sul sito ufficiale di Very Mobile in modo semplice e veloce, seguendo le istruzioni a schermo.

Very Mobile è un operatore telefonico affidabile perché privo di costi nascosti e improvvisi aumenti di prezzo, ma lo è anche perché non avrete vincoli contrattuali: ciò significa che potrete disdire il servizio quando vorrete, senza incorrere in sanzioni o penali, il che è certamente un altro punto a vantaggio di questo operatore.

Va poi sottolineato che nell’offerta sono inclusi gratuitamente anche l’hotspot e i servizi Ti Ho Cercato e RingMe, per rendere la proposta ancora più accattivante e completa. Godrete poi di una copertura su quasi il 100% del territorio italiano e di un’ottimo servizio di assistenza clienti. Infine, in caso di viaggi all’interno dell’Unione Europea avrete a disposizione 5,5 Giga più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo. Potrete verificare i Giga utilizzabili in Unione Europea e tutti i dettagli del vostro piano tariffario direttamente sull’app Very.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Very Mobile dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

