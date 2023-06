Volete cambiare piano tariffario e state cercando un operatore che vi offra un mare di GB a un prezzo super conveniente? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa incredibile promo di Very Mobile, che oggi vi offre minuti e SMS illimitati e la bellezza di 300 GB a soli 7,99€ al mese.

Grazie alla promozione Giga x2 avrete il doppio dei GB previsti dal piano tariffario senza costi aggiuntivi per ben 6 mesi. Dopo questo periodo tornerete ad avere a vostra disposizione 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati. Naturalmente, un’offerta così ghiotta ha una durata limitata: per aderirvi avete tempo solo fino al 17 luglio, per cui vi consigliamo di farlo quanto prima, per iniziare a risparmiare fin da subito.

Potete aderire alla promozione in due modi diversi: scegliendo di acquistare una SIM con un nuovo numero di telefono oppure effettuando il passaggio da un altro operatore virtuale come Iliad, Coop Voce e Fastweb.

A rendere questa offerta ancora più interessante c’è anche un ulteriore risparmio. Infatti, le spese di spedizione, la SIM stessa e l’attivazione sono del tutto gratuite! Aderire alla promo è semplicissimo: vi basta infatti seguire i pochi e semplici passaggi che trovate direttamente sul sito di Very Mobile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Very dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

