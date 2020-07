Viaggi in macchina, giri in bici o relax a casa: ecco le proposte di Techly per l’estate 2020

TECHly leader nello sviluppo della tecnologia facile, è pronta per accompagnarvi durante le vacanze estive con una selezione di prodotti top, immancabili nelle nostre valigie.

Per chi si sposta in macchina o per gli amanti della bici, lo smartphone come il tablet rappresentano uno strumento fondamentale da portare in ferie, danno la possibilità di comunicare in qualsiasi istante, possono essere utilizzati come navigatore satellitare, consentono di ascoltare musica e altro ancora. Per questo motivo, Techly propone una linea di prodotti che garantisce di muoversi con maggiore sicurezza e praticità.

I supporti consigliati da Techly sono semplici e pratici da utilizzare come l’I-SMART-VENT-GRAV, con tecnologia a gravità in grado di regolare automaticamente altezza e larghezza in base allo smartphone. Inoltre, grazie alla funzione auto-lock il device rimane stabile anche durante l’utilizzo. Compatibile con tutti gli smartphone con dimensioni comprese tra 3.5 e 6.5”, si può attaccare al cruscotto grazie alla ventosa con pad in gel. Il dispositivo è regolabile, consentendo una rotazione a 360°, e dotato di braccio telescopico per una visione più ravvicinata del telefono. Della stessa linea fa parte anche il modello I-SMART-UNI-GRAV, presenta le stesse caratteristiche di quello precedente ad eccezione dell’aggancio che viene effettuato sulle prese d’aria del veicolo. Tra i supporti magnetici, Techly propone I-SMART-HUD universale, compatibile con tutti gli smartphone e completamente regolabile. Il design curvato rispetto agli altri modelli permette il fissaggio tramite la clip alla maggior parte dei cruscotti (max 2 cm). In più, il telefono e l’auto saranno protetti da eventuali graffi grazie ai cuscinetti antiscivolo presenti sulla scocca.

Il più completo tra i modelli proposti è I-SMART-WRL41, il quale offre un sostegno stabile e allo stesso tempo ricarica tutti gli smartphone che supportano lo standard Qi™. La regolazione automatica e la tecnologia infrarossi permettono al caricabatteria Qi Wireless di adattarsi ai diversi dispositivi, tramite l’apertura e la chiusura automatica delle due alette laterali. Si può agganciare al cruscotto dell’automobile tramite una ventosa con braccio regolabile oppure tramite una clip, data in dotazione, alle prese d’aria del veicolo.

Non solo lo smartphone, anche il tablet può diventare un utile compagno di viaggio, con I-TABLET- CAR2 è possibile intrattenere i passeggeri fissando il proprio iPad/Tablet al poggiatesta dell’auto. È una versione universale con staffe regolabili da 106 a 190 mm, che favorisce l’utilizzo per Tablet da 7 a 10.1″, per iPad, lettori DVD, ebook e GPS. Il supporto garantisce un angolo di visione ottimale, con rotazione a 360 gradi per posizionare il dispositivo orizzontalmente, verticalmente o inclinarlo in qualsiasi altra direzione.

Per chi avesse necessità di agganciare il proprio smartphone alla bicicletta c’è il modello ISMART-CLIP, che si adatta perfettamente a tutti i dispositivi con dimensioni comprese tra 4 e 6 pollici. È un supporto in silicone dal design semplice ma efficace, con i tre fori di regolazione si aggancia a diversi diametri dei manubri delle biciclette e con il blocco di sicurezza il dispositivo rimane ben saldo e pratico da utilizzare anche quando si è in movimento.

Qualsiasi sia la vacanza, in valigia non possono mancare adattatori e caricabatterie. Techly fornisce la soluzione con un unico e pratico dispositivo IPWUSB-1A2PC: 1 presa bipasso / Schuko e 2 porte USB con uscita 1A verticali, permettono di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Perfetto per le vacanze, per l’ufficio e per le workstation ricarica tutti i dispositivi che si possono collegare tramite porta USB, estremamente sicuro è dotato di protezione per i bambini.

Inoltre, il pratico supporto posto sulla parte superiore del dispositivo, consente di riporre comodamente lo smartphone sia verticalmente sia orizzontalmente durante la ricarica.

Techly presenta per coloro che si vogliono godere una serata di relax a casa o in giardino con gli amici, la lampada I-LED TOUCH per un’atmosfera unica. La grande novità è la possibilità di creare un ambiente diverso a seconda delle regolazioni e dei colori disponibili: 3 regolazioni per la luce bianca e 5 colori selezionabili. Cambia colorazione in modo semplice premendo l’anello posto sulla parte superiore e ha una durata di 12 ore. In più, la lampada ha incorporata una batteria al litio ricaricabile tramite una connessione Usb, che la rende pratica e comoda da utilizzare.

Gli accessori indispensabili da portare in vacanza realizzati da Techly sono disponibili sul sito www.techly.it insieme a molti altri prodotti unici per questa estate 2020.