Vi sarà sicuramente capitato che mentre state ascoltando una bella canzone su YouTube vi arriva un messaggio su WhatsApp. Lo aprite per rispondere e la canzone si interrompe, che rabbia! Ecco che la soluzione a questo problema è offerta dall’aggiornamento alla versione 5.7 del browser Vivaldi per Android.

Da ora è infatti possibile continuare ad ascoltare l’audio dei video e di altri contenuti multimediali mentre il browser resta in background. Non solo questo però, perché l’ultimo update ha portato anche altre novità. Scopriamo tutto meglio qui di seguito.

Fonte: Vivaldi

Come è già stato anticipato, con l’aggiornamento alla versione 5.7, il browser Vivaldi per Android permetterà di sentire l’audio dei video e di altri contenuti anche mentre il browser sarà stato miniaturizzato. Una funzionalità decisamente utile e comoda che fa della concorrenza alla prestigiosa app YouTube Music. Comunque, esistono già anche altre applicazioni e altri browser gratuiti che offrono funzionalità simili e ve ne abbiamo parlato in questo articolo:

Ad ogni modo, questa impostazione non è di default su Vivaldi ma è facilissima da attivare. Una volta aperto il browser, basterà infatti recarsi in alto a destra sull’icona di Vivaldi, fare poi tap sull’ingranaggio delle Impostazioni e infine abilitare il toggle in prossimità della voce Allow background audio playback (attualmente è l’unica voce in inglese anche se tutto il resto è in italiano). Fatto ciò, il browser vi chiederà di essere riavviato e il gioco è fatto!

Un’altra interessante novità che è arrivata con l’ultimo aggiornamento è la possibilità di disabilitare la riproduzione automatica video. Questa funzionalità può tornare molto utile quando si visitano siti che fanno partire video in automatico. Per accertarvi che sia abilitata, sarà sufficiente andare sempre nelle Impostazioni e poi scorrere fino in fondo e selezionare la voce Impostazioni sito. Ora nella pagina che si apre bisognerà andare a vedere l’ultima voce, che è proprio Riproduzione automatica video. Accertatevi che sia su Bloccato.

È stato introdotto anche lo Zoom interfaccia utente, ovvero la possibilità di adattare gli elementi dell’interfaccia del browser su dispositivi che hanno dimensioni diverse dallo smartphone. Questo perché generalmente i browser per mobile sono pensati per essere visualizzati correttamente su smartphone ma non su altri device come tablet o Chromebook.

Un’altra particolarità che è arrivata con l’ultimo update è una maggiore velocità di apertura del browser. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori stessi, la velocità sarà mantenuta anche con più di 100 finestre aperte nel browser!

Ultima ma non meno importante novità sono le finestre di reminder di sincronizzazione dati del browser, affinché password, cronologia e altro possano essere condivisi su tutti i dispositivi con facilità. Nel dettaglio, queste finestre compariranno dopo un certo periodo di tempo trascorso navigando con Vivaldi o comunque dopo un totale di 10 ore di utilizzo oppure alla terza apertura del browser da parte dell’utente.