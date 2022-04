realme incontra Garena Free Fire in un’epica collaborazione che vede protagonista l’ultimo arrivato nella famiglia di smartphone del brand. Dopo aver collaborato con Naoto Fukasawa per la serie realme GT 2 e il designer di Hermès José Lévy per le realme Buds Q, questa volta l’azienda ha voluto presentare il primo prodotto in edizione limitata Free Fire per l’Europa, puntando a sconvolgere con un pizzico di creatività lo status quo del design scontato e noioso degli smartphone.

È ufficiale realme 9 Pro + Free Fire Limited Edition, disponibile a prezzo scontato per il periodo promozionale. Provate a vincere questo smartphone in edizione limitata partecipando alla Booyah League, un torneo che vedrà protagonisti anche alcuni degli streamer Twitch più amati!

Gioca (o segui) e vinci realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition

A partire dal 21 aprile e fino al 17 maggio sarà possibile recarsi sulla pagina ufficiale dedicata all’evento per potersi iscrivere alla Booyah League, una competizione Free Fire che vi permetterà di portarvi a casa il nuovo realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition.

Prendendo parte attivamente al torneo, potrete competere con gli altri partecipanti in una sfida Battle Royale all’ultimo sangue, dimostrando le vostre abilità in Free Fire nel tentativo di vincere uno dei 3 smartphone in palio.

Le qualificazioni si terranno nelle giornate del 24 aprile, del 28 aprile, del 2 maggio e dell’8 maggio a partire dalle ore 15:00. Contemporaneamente saranno live su Twitch alcune delle personalità più amate dalla community, le quali parteciperanno al torneo e giocheranno assieme a voi!

24 aprile 28 aprile 2 maggio 8 maggio Kekkobomba X ✓ ✓ ✓ Tuberanza X ✓ X X Gigi_YT ✓ ✓ ✓ X Kurolily X ✓ ✓ ✓ Kroatomist X ✓ ✓ ✓

Non ve la sentite di partecipare attivamente alla Booyah League? Il concorso è aperto anche agli utenti che non riusciranno o non se la sentiranno di iscriversi al torneo. Sempre nella pagina dedicata all’evento, è possibile iscriversi come “spettatori” per partecipare all’estrazione casuale di un ulteriore realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition.

Cosa cambia rispetto al realme 9 Pro+ classico?

Ispirata dagli elementi classici dell’acclamato titolo mobile Free Fire, realme si è concentrata sull’adattamento di elementi e materiali innovativi per creare un design emotivo e un’esperienza coinvolgente che ricorda l’universo di gioco. In particolare realme si è basata sull’arma distintiva Free Fire Knife come fondamento del design complessivo. Anche la confezione di realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition è personalizzata; gli utenti troveranno al suo interno la mappa dell’universo Free Fire e alcuni adesivi personalizzati unici.

Non cambiano le altre ottime caratteristiche del dispositivo: realme 9 Pro+ è dotato anche in questa edizione limitata di un brillante display Super AMOLED a 90Hz, un chip MediaTek Dimensity 920 5G, una coppia di speaker stereo Dolby Atmos, un motore per la vibrazione su asse X e la ricarica rapida SuperDart a 60W!

Dal 2 maggio all’8 maggio sarà possibile acquistare realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition al prezzo promozionale di 369,00 euro (invece che 419,00 euro).