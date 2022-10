Con un evento tenutosi a Milano il 18 ottobre scorso, sir Richard Branson e Tom Mockridge hanno lanciato ufficialmente Virgin Fibra, nuovo provider italiano di Internet in fibra ottica nonché l’ultima azienda entrata a far parte del gruppo Virgin.

Richard Branson

Branson, fondatore di Virgin, e Mockridge, CEO di Virgin Fibra, promettono un’esperienza d’uso (navigazione) “eccezionale” all’insegna di trasparenza e semplicità di utilizzo. Un alto livello di prestazioni è garantito dalla fibra pura FTTH (Fiber To The Home), cioè senza alcun tratto di cavo in rame a limitarne la velocità. Ma perché scegliere proprio Virgin Fibra e non un altro operatore di fibra ottica? E – soprattutto – come verificare la copertura di rete di questo provider, in modo da capire fin da subito se la scelta di Virgin Fibra è o meno da valutare? Continua a leggere per tutte le risposte!

Indice

I dettagli dell’offerta Virgin Fibra

“Per troppo tempo le case di tutta Italia hanno sofferto di connessioni lente e instabili a causa del cavo di rame. Quindi, nel vero spirito Virgin, Virgin Fibra è arrivata per fare le cose in modo diverso”. – Sir Richard Branson

L’obiettivo esplicito di Virgin Fibra è quello di offrire un servizio di connessione in fibra ottica diverso dagli altri. Anzitutto si tratta di fibra ottica “pura”, FTTH, un settore in rapida crescita (+43% YoY solo in Italia) in cui Virgin Fibra si inserisce senza nascondere una certa ambizione: offrire ai propri clienti la migliore esperienza sul mercato.

In effetti, essere clienti di Virgin Fibra significa “entrare a far parte della famiglia Virgin”, sottolinea Mockridge, e quindi beneficiare non soltanto della fibra ottica a casa, ma anche di offerte e sconti da parte di altre aziende del gruppo (ad es., l’iscrizione scontata a Virgin Active).

L’ulteriore vantaggio legato alla sottoscrizione di un abbonamento a Virgin Fibra riguarda la riduzione dell’impatto ambientale, che solo una rete costruita totalmente in fibra può garantire. Rispetto alle reti tradizionali, infatti, le reti in fibra riducono i consumi di CO 2 grazie al minore utilizzo di energia elettrica della tecnologia FTTH.

Come verificare la copertura della fibra ottica Virgin

Il primo passo per capire se Virgin Fibra è l’operatore che fa per te consiste nella verifica della copertura di rete. Tale verifica si effettua tramite qualsiasi dispositivo – desktop e mobile – accedendo al sito www.virginfibra.it. Nella home, poco prima di metà pagina, è visibile il tasto Verifica copertura; per procedere con la verifica, è sufficiente cliccarci sopra e si verrà reindirizzati alla pagina apposita.

A questo punto, occorre digitare nel campo Indirizzo il proprio indirizzo completo (non solo la città, ma anche via/piazza e numero civico, ovviamente!). Se si è privati, si può già farlo dalla prima scheda, mentre se state cercando una soluzione per la vostra azienda, vi basterà cliccare sulla voce in alto Partita Iva.

Inserito l’indirizzo completo, basterà selezionarlo dall’elenco appena comparso e infine fare clic sul pulsante Verifica. Se l’indirizzo è coperto dalla fibra ottica Virgin, comparirà una scritta del tipo “Evvai! Virgin Fibra arriva a casa tua!”. In caso contrario, vedrete comparire un’altra scritta del tipo “Stiamo arrivando anche da te!”, con sotto un modulo da compilare per ricevere un avviso non appena Virgin Fibra arriverà da quelle parti.

Passaggio successivo: come abbonarsi

Supponiamo che la ricerca abbia dato esito positivo. Dalla pagina di verifica, puoi procedere con l’abbonamento a Virgin Fibra che consta di tre passaggi velocissimi (ti porteranno via solo 5 minuti).

Clicca dunque sul tasto Prosegui, inserisci i tuoi dati personali nell’apposito form e controlla i dettagli dell’offerta. Al momento in cui scriviamo, il Modem Wi-Fi 6 è incluso nel prezzo, ma puoi decidere di rinunciarvi purché le specifiche del tuo modem corrispondano a quelle indicate. Una volta fatto, fai clic sul pulsante Procedi e vai avanti con il checkout.

Virgin Fibra: i costi

Normalmente, Virgin Fibra ha un costo di 29,49 euro al mese + contributo di attivazione di 19,99 euro (una tantum). Per chi sottoscrive l’abbonamento oggi, però, è disponibile un piccolo sconto, che blocca anche il prezzo a 26,99 euro al mese per sempre, senza costi di disattivazione. Inoltre, abbonandosi subito a Virgin Fibra, si ha diritto a 3 mesi di accesso gratuito a Virgin Active Revolution, il programma di allenamento digitale di Virgin Active. “Questo” – promette l’azienda – “è solo l’inizio di molte altre partnership e vantaggi che Virgin può offrire”.

L’installazione del Modem Virgin Fibra è anch’essa gratuita. Oltre al modem, è inclusa nel prezzo la presa ONT, ovvero il dispositivo che converte il segnale in fibra ottica in impulsi elettrici gestiti dal modem Virgin Fibra.

Di default, il modem Virgin Fibra e la presa ONT vengono installati nel primo ingresso, ma eventualmente si può decidere di prolungare la fibra fino a un punto della casa a propria scelta. Il servizio di prolungamento della fibra oltre i 5 metri prevede un costo aggiuntivo di 61,99 euro IVA inclusa, se si rimane entro i 20 metri dall’ingresso. Oltre i 20 metri, invece, il prezzo viene maggiorato di 4,99 euro per ogni metro aggiuntivo.

Questo ulteriore costo verrà addebitato nella prima fattura post-attivazione: non occorre pagare nulla al tecnico il giorno dell’appuntamento.

Virgin Fibra non impone nessun vincolo di durata, il prezzo dell’offerta è bloccato per sempre e il Servizio Clienti è disponibile via internet, chat e telefono (puoi scegliere tu l’opzione che ti è più comoda).

In quanti e quali comuni arriva Virgin Fibra?

Virgin Fibra opera praticamente su tutto il territorio italiano. Nel dettaglio, le città coperte sono 271, mentre i comuni di piccole e medie dimensioni sono circa 7 mila. Il totale delle abitazioni, invece, equivale a oltre 11 milioni.

Per scoprire quali sono i comuni e i civici coperti da fibra ottica FTTH, quindi da Virgin Fibra, è possibile visitare il sito virginfibra.it e inserire l’indirizzo di proprio interesse nell’apposita sezione (abbiamo visto in precedenza come fare).

Se la propria zona non è ancora coperta da rete Open Fiber, non sarà possibile abbonarsi a Virgin Fibra. Vuoi scoprire se sono già previsti nuovi cantieri nelle tue vicinanze? Allora visita il sito del gestore di rete, dove è presente un resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori e una mappa per conoscere tutte le città e i comuni cablati.

L’infrastruttura di rete Virgin Fibra

Virgin Fibra si avvale della rete interamente in tecnologia FTTH messa a disposizione da Open Fiber. I cavi in fibra ottica arrivano fin dentro alla tua abitazione, garantendo una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit al secondo in download.

Se abiti in un condominio, la fibra potrebbe essere già al tuo piano o almeno in un locale del condominio. Se abiti in una casa indipendente, la fibra potrebbe essere in strada, a pochi metri dal cancello o dalla porta d’ingresso. Per procedere all’installazione effettiva, Virgin Fibra si avvale di tecnici qualificati che non ricorreranno a cavi in rame, doppino o coassiale, ma solo della “fibra pura” fino alla borchia ottica.