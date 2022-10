Android 13 Tiramisu è stato annunciato ufficialmente a fine estate e, con l’arrivo del software sui Pixel di Google, sugli smartphone Samsung, Oppo e OnePlus, si sta diffondendo in maniera abbastanza spedita.

Vivo non vuole essere da meno e, come i suoi diretti concorrenti, ha annunciato la tabella di marcia del rilascio dell’aggiornamento alla sua nuova versione di software: Funtouch OS 13.

Android 13 e Funtouch OS 13 arrivano in Europa sugli smartphone Vivo. Con nuove funzionalità ed un’estetica rinnovata, gli smartphone del brand riceveranno nuova vita ed il supporto a tutte le novità annunciate da Google per la più recente versione di Android.

“Questo sistema operativo combina il design vivo con nuove e migliorate opzioni di personalizzazione, privacy e sicurezza aggiornate e nuove funzionalità di controllo per un’esperienza ancora più fluida. In questo modo, vivo, si impegna a fornire ai propri utenti non solo un’esperienza ancora più intuitiva ma permette loro di esprimere al meglio anche la propria creatività e unicità anche attraverso il proprio smartphone” spiega Vivo nel proprio comunicato stampa.