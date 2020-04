Interessanti sono le novità riguardo a due nuovi smartphone targati Vivo. La società, durante gli ultimi mesi, ha arricchito il proprio catalogo con dispositivi dotati di specifiche tecniche molto interessanti e si prepara a muovere presto i primi passi in Europa.

Vivo S6

Dopo aver lanciato la variante 8/128 GB, il produttore ha appena lanciato in Cina la versione di Vivo S6 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo offre inoltre la tecnologia Multi-Turbo, che comprende CPU Turbo, AI Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo, Game Turbo e ART++ Turbo.

AMOLED (HDR10) da 6,44 pollici e con risoluzione FullHD+ (2400 × 1080 pixel); Samsung Exynos 980 ;

di RAM 128/256 GB di memoria interna;

da 48 MP, 8 MP (ultra-grandangolare), 2 MP (profondità di campo) e 2 MP (macro); Fotocamera frontale da 32 MP;

Batteria da 4.500 mAh.

Il costo del dispositivo è pari a 2.998 yuan (che corrispondono a circa 390 euro) e non è stato annunciato l’arrivo in altri mercati.

Vivo V1965A

Inoltre, su TENAA e nel database 3C è apparso uno smartphone riconoscibile con il codice V1965A. Le specifiche tecniche sono simili a Vivo Y50, lanciato poco tempo fa solo in alcuni stati. Il device di fascia media si presenta quindi con una scheda tecnica abbastanza ricca.

IPS LCD da 6,53 pollcii e risoluzione FullHD+; Qualcomm Snapdragon 665 ;

di RAM; 128 GB di RAM;

da 13 MP, 8 MP (ultrawide), 2 MP (profondità) e 2 MP (macro); Fotocamera frontale da 16 MP;

da 16 MP; Batteria da 5.000 mAh.

Anche in questo caso non è chiaro se il device, che potrebbe costare circa 227 euro, arriverà anche in altri stati.