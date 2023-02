Con un comunicato stampa Vivo ha annunciato il lancio del nuovo smartphone top gamma del marchio: X90 Pro.

Vivo X90 Pro non nasconde di puntare molto al comparto fotografico per lottare ad armi apri con altri smartphone della fascia più alta dei device mobili. Non a caso quanto presente in X90 Pro è stato sviluppato in collaborazione con Zeiss, noto marchio fotografico.

Troviamo infatti il sensore di imaging più grande finora realizzato e il nuovo imaging chip Vivo V2 per l’elaborazione delle immagini. L’importanza di questi elementi è sottolineata dalla dichiarazione di Vincent Xi, Presidente di Vivo Italia:

“Siamo entusiasti di arricchire, anche in Europa, la serie X conosciuta anche per un comparto fotografico all’avanguardia. Il nuovo Vivo X90 Pro combina straordinarie tecnologie leader nel settore dell’imaging co-ingegnerizzate con Zeiss, con le più recenti tecniche di elaborazione sviluppate sia internamente sia in collaborazione con MediaTek, per affrontare e superare alcune delle sfide più impegnative della fotografia e della videografia moderna“.

L’importanza rivestita da un comparto fotografico di alto livello viene confermata da Oliver Schindelbeck, Senior Smartphone Technology Manager, Zeiss Consumer Products che analizzando l’attuale situazione ha così detto:

“Attualmente i confini dell’imaging mobile si stanno modificando sensibilmente: una buona qualità dell’immagine è diventata il fattore più importante da considerare nella fotografia da smartphone. Allo stesso tempo gli ultimi dispositivi top di gamma lanciati sul mercato, come Vivo X90 Pro, consentono agli utenti di scattare foto come se utilizzassero una fotocamera di livello professionale. Hardware e software lavorano congiuntamente, supportati dall’intelligenza artificiale, per fornire agli utenti uno strumento in grado di realizzare scatti professionali senza la necessità di avere solide conoscenze di fotografia o attrezzature dedicate“.

Vivo X90 Pro presenta una nuova configurazione della tripla fotocamera posteriore, pensata per aumentare la sensibilità alla luce, l’elaborazione naturale dei colori e la stabilizzazione delle immagini. Principale attore di questa innovazione è il sensore personalizzato di imaging IMX989 da 1 pollice e 50 megapixel che viene accompagnato da una lente all’apertura f/1.75 e pixel grandi 3,2 μm. L’area fotosensibile del sensore è stata aumentata del 77% rispetto al precedente modello, Vivo X80 Pro, con un aumento della capacità di assorbimento della luce fino al 43%.

A differenza dello scorso anno, dove il flagship Vivo giunto da noi era il modello migliore del marchio, quest’anno X90 Pro è il modello intermedio della gamma X90, con la variante Pro+ che non è ancora stata annunciata per il nostro mercato.

Il teleobiettivo con lunghezza focale da 50mm è da 50 megapixel e, dietro l’obiettivo con un’apertura di f/1,6, si trova un sensore IMX758 pensato per poter effettuare ritratti dettagliati anche in caso di scarsa illuminazione. Gli si affianca la grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi, con sensore Sony IMX663 da 12 megapixel e apertura f/2.0. X90 Pro introduce inoltre un nuovo sistema di stabilizzazione ottica delle immagini che permette di ottenere una stabilizzazione di livello CIPA 4, un livello di configurazione professionale. Oltre ai nuovi sensori X90 Pro introduce Vivo V2, chip di imaging personalizzato con algoritmi AI sviluppati in proprio che permettono di registrare video in 4K anche in caso di bassa illuminazione, e la funzione Zeiss Natural Color 2.0, pensata per garantire una maggiore autenticità e accuratezza nella resa dei colori.

X90 Pro presenta un display da 6,78” con una frequenza di aggiornamento delle immagini che può arrivare a 120Hz. Il tutto coperto da protetto dal più recente vetro protettivo SCHOTT Xensation Up. Sotto la scocca troviamo la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 9200, una memoria LPDDR5X da 12 GB (che il sistema Vivo Extended RAM può allargare con altri 8 GB di memoria virtuale) e da uno spazio di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB.

Il tutto è alimentato da una batteria da 4870mAh accompagnata da due sistemi di ricarica a 120W: quella ultra rapida, che permette di passare da zero al 50% in poco più di otto minuti, e quella bilanciata, che porta al 100% in 29 minuti. Anche il lato estetico non è stato ignorato: X90 Pro si presenta con un nuovo design ispirato alla spirale di Fibonacci, e sulla cover posteriore in pelle vegana è presente una Skyline, per dividere in modo chiaro le zone funzionali.

X90 Pro sarà presto disponibile nella tradizionale colorazione Legend Black, ad un prezzo consigliato in Italia di 1.299,00 euro.