Vivo Y19: nuovo smartphone di fascia media con 6 GB di RAM

Il nuovo Vivo Y19 è basato su processori MediaTek. Sarà disponibile sul mercato a partire dal 5 novembre.

Vivo Y19 è il nuovo smartphone mid-range che riprende il design di Vivo U3, pur riservando alcune sorprese sotto la scocca. Il dispositivo, per il momento, è stato annunciato per il marcato del Vietnam e per quello della Thailandia e non sappiamo se arriverà effettivamente anche in Europa.

Il design di Y19 è pressoché identico a quello di Vivo U3. Troviamo un display da 6.53 pollici con una risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) e un pannello posteriore sfumato con il nome del produttore. Nella porzione superiore dello schermo è presente un piccolo notch a goccia.

Nella parte posteriore, oltre al lettore di impronte digitali, è presente una tripla fotocamera da 16 MP, 8 MP e 2 megapixel; in quella anteriore, invece, una camera da 16 megapixel. La scheda tecnica di Vivo Y19 è differenziata da quella di U3 per il processore. Il device monta infatti il SoC MediaTek Helio P65, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Lo smartphone è alimentato da una capiente batteria da ben 5.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida.

Y19 sarà disponibile, a partire dal 5 novembre, nelle colorazioni Magnetic Black e Spring White e avrà un costo di 6.999 THB (che corrispondono a circa 208 euro).