Vivo Z6 5G è ufficiale: caratteristiche tecniche

Vivo Z6 5G è ufficiale. Dopo la presentazione del futuristico Apex 2020 di cui vi abbiamo parlato nell’articolo raggiungibile tramite questo link, la società cinese ha annunciato il nuovo smartphone di fascia media caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo (almeno per quanto riguarda i prezzi del marcato cinese). Come è deducibile dal nome, è un dispositivo in grado di connettersi alle reti di quinta generazione grazie al processore Snapdragon 765 di Qualcomm.

Il SoC è abbinato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna di tipo UFS 2.1. Il design segue le tendenze del momento: bordi risicati, foro sul display per la fotocamera anteriore da 16 Megapixel e modulo fotografico di forma rettangolare. Il sensore biometrico per le impronte digitali è posizionato sul pannello posteriore in quanto sulla parte frontale troviamo un display LCD da 6,57 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma di 20:9.

Le dimensioni non sono contenute. Parliamo di 163,99 x 75,71 x 9,16 mm per un peso di 201 grammi. Sotto la scocca, troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W e un sistema di raffreddamento a liquido. Lato connettività, oltre al supporto 5G, gode di Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou e porta Type-C. Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 48 Megapixel (f/1.79), un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.25), un sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per le macro e un ultimo da 2 Megapixel per la profondità di campo.

Vivo Z6 5G sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Aurora Black, Silver e Ice Blue con prezzi al cambio che partono da 298 euro circa e arrivano a 336 euro circa. Per il momento, non sappiamo se il nuovo smartphone del marchio cinese varcherà i confini nazionali.