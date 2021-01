Vodafone ha la rete mobile migliore d’Italia per Altroconsumo

Altroconsumo ha eletto, come ogni anno, la migliore rete in Italia assegnando a Vodafone il prezioso riconoscimento. Per incoronare la regina del settore è stata utilizzata l’app CheBanda, attraverso lo sviluppo di un nuovo algoritmo in grado di riconoscere le performance degli ultimi 12 mesi, spesso negative a causa dell’emergenza sanitaria, con i risultati hanno dichiarato senza mezzi termini Vodafone come vincitrice. Poco più dietro si è piazzata Wind-Tre che è riuscita a superare anche Tim, rilegandola in terza posizione solo davanti ad Iliad.

Fonte: Altroconsumo

Quattro i parametri utilizzati per stilare questa speciale classifica: la velocità nel download, la velocità nell’upload, la qualità della visione di un video e la qualità di navigazione tra i siti web negli ultimi dodici mesi. Parametri rilevati direttamente dagli utenti con test fatti tramite l’app stessa e che messi assieme hanno dato vita ad un quadro più dettagliato non solo individuando la rete migliore sull’intero territorio, ma fornendo anche una mappa dettagliata della qualità e della velocità delle reti nelle varie zone d’Italia.

Vodafone è dunque riuscita a piazzarsi al primo posto con 18.988 punti, seguito da Wind-Tre con 18.269 punti, Tim si ferma invece a 16.989 ed infine Iliad con 15.016, che rimane fanalino di coda con un punteggio complessivo di 14.897 punti. Si tratta nello specifico di un indice dato dal rapporto tra i due test sulla velocità (download e upload calcolati in kbit/s) ed i due test sulla qualità (calcolati in percentuale di visione e navigazione senza ritardi).

Andando a sviscerare gli altri dati raccolti dall’app CheBanca, salta subito all’occhio che la qualità della rete è nettamente peggiorata durante i mesi di lockdown salvo poi riprendersi, fino a settembre, per poi registrare un nuovo calo. Le motivazioni sarebbero legate ad un maggiore utilizzo della rete mobile, spesso in luoghi chiusi considerato che il tempo trascorso a casa negli ultimi mesi è stata sicuramente maggiore rispetto al passato.

Photo credit - Pexels.com

Per ogni utente, in ogni località in cui si effettuano i test, viene considerata la media dei risultati da lui ottenuti. Due diverse località pesano sul giudizio nazionale proporzionalmente ai loro abitanti: il punteggio ottenuto in una grande città impatterà quindi maggiormente rispetto a quello fatto registrare in un piccolo paese, mentre prima i due punteggi impattavano nello stesso modo. Questa modalità tiene conto dunque della distribuzione delle esperienze d’uso degli utenti.

In conclusione, i cambiamenti sono stati apportati per ottenere maggiore omogeneità nelle rilevazione dei dati, in modo da evitare che un eccesso di test in alcune zone possa impattare eccessivamente sui risultati nazionali e poter considerare per ogni zona una media, pesata in relazione al numero degli abitanti.