Vodafone ha da poco presentato una nuova collaborazione che permette di navigare fino a 1Gbps sfruttando la rete FiberCop.

Vodafone allarga le sue offerte per la navigazione su banda larga introducendo una nuova opzione che “sfrutta” la rete di FiberCop, azienda che fa capo alla concorrente TIM. Con questa nuova opzione sarà possibile navigare ad una velocità di 1Gbps in download. La nuova offerta non è tuttavia disponibile in tutta la penisola; anzi, al contrario, attualmente è possibile accedervi solo in una “ristretta” cerchia di località.

Nello specifico si parla di luoghi che potevano affidarsi solo a copertura FTTC. La lista delle città coperte dalla nuova proposta è composta da: Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Modena, Palermo, Parma, Prato, Rimini, Roma, Siena, Torino, Trieste, Trento, Verona e Vicenza. Fino ad oggi era possibile sottoscrive un’offerta FTTH con Vodafone solo nei luoghi coperti da OpenFiber: qui la navigazione viaggia ad una velocità che può arrivare ai 2,5 Gbps.

Tuttavia alcune delle località che potranno beneficiare della nuova collaborazione sono solo in parte coperte da OpenFiber. Scopo di questa nuova offerta sembra quindi quella di affiancarsi alle proposte già in essere e allargare il raggio d’azione di Vodafone nel campo delle connessioni FTTH. Coloro che si allacceranno alla fibra ottica Vodafone-FiberCop, oltre alla già menzionata velocità di 1Gbps in download, beneficeranno di una velocità in upload che potrà arrivare fino a 300mbps. Come già avviene nel caso delle attivazioni FTTH su rete Open Fiber, anche in questo caso ai clienti verrà fornita la Vodafone Wi-Fi 6 Station.

L’unica differenza sarà per i nuovi allacci è anche prevista l’installazione di una ONT esterna (ovvero un apparecchio che permette di trasformare il segnale ottico in entrata in un segnale elettrico), che verrà collegata tramite cavo ethernet alla suddetta Vodafone Wi-Fi 6 Station. I dispositivi verranno consegnati agli utenti contestualmente all’installazione della linea; se l’acquisto avverrà in negozio sarà premura del rivenditore consegnare la SIM dati Vodafone