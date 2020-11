Vodafone: da oggi didattica a distanza senza consumare GB

Vodafone lancia una nuova iniziativa che facilita notevolmente il digital learning: disponibile da oggi la possibilità per tutti gli studenti di accedere alle principali piattaforme di DAD (didattica a distanza) senza intaccare il contatore dei GB della propria promozione.

L’offerta dura tre mesi ed è attivabile comodamente dagli studenti accedendo all’App My Vodafone a partire da oggi.

L’azienda di telecomunicazioni è lieta di accogliere l’invito degli organi del Governo Italiano a supportare le soluzioni DAD per tutti gli studenti che devono seguire le lezioni da remoto in questo particolare contesto storico influenzato dalla pandemia.

Già la scorsa primavera Vodafone aveva scelto di rendere illimitati i GB usati dagli studenti delle scuole superiori – non erodendo le soglie delle promozioni personali – per farli accedere senza limiti alle lezioni da remoto.

Vodafone non ha preso sotto gamba la pandemia e ha investito fin da subito per far fronte alle più massicce richieste di banda che arrivano ed arriveranno da tutte le parti dello stivale. E’ così che Giga Network si evolve e permette a studenti, dipendenti, uomini e donne di essere più vicini con i loro apparecchi tecnologici pur rimanendo a distanza. Inoltre, attraverso la sua fondazione, Vodafone ha raccolto e sostenuto le fasce a diretto contatto con il coronavirus con donazioni, fondi ed elargendo dispositivi connessi per la comunità.