Vodafone sarebbe intenzionata a portare avanti la più grande riduzione di personale degli ultimi cinque anni.

A comunicare in anteprima la notizia è stata la testata Financial Times: secondo quanto riportato Vodafone avrebbe intenzione di ridurre i costi aziendali agendo sul personale. Il risparmio previsto si quantificherebbe in circa un miliardo di euro. Secondo le voci di corridoio ad essere colpita sarebbe principalmente la sede londinese della multinazionale: i tagli verrebbero attuati nell’arco di circa cinque anni. Attualmente Vodafone conta circa 104.000 persone assunte a livello globale: di queste ben 9.400 nel solo Regno Unito.

Se quanto riportato da Financial Times dovesse rivelarsi vero assisteremmo al più grande piano di rimodulazione del personale degli ultimi cinque anni. Da parte sua Vodafone aveva già piantato i primi “semi del dubbio” già lo scorso novembre, quando aveva annunciato la sua intenzione di dare il via ad un piano di contenimento dei costi. Piano che, sempre secondo Vodafone, avrebbe dovuto essere reso noto a febbraio. Non è quindi da escludere che le attuali voci siano, a tutti gli effetti, un’anticipazione di quello che arriverà a breve. La svolta presa dall’azienda potrebbe essere dovuta alla necessità di riuscire a fronteggiare un periodo economico non particolarmente favorevole; situazione che ha spinto Vodafone a chiedere le dimissioni del ceo Nick Read.

Situazione che però Vodafone condivide di fatto con molte altre realtà del settore della telecomunicazione: secondo un rapporto di Financial Times anche Bt, Telefonica e Orange non navigherebbero in buone acque. Per alcuni si parla di un calo del valore azionario che è arrivato anche al 50%. La notizia arriva all’interno di un quadro generale di vivo fermento: giusto ieri Vodafone aveva annunciato di aver affidato ad Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, un nuovo incarico nel comitato europeo del gruppo, mentre Colman Deegan, Amministratore Delegato di Vodafone Spagna, ha deciso di dimettersi dalla carica di Amministratore Delegato.

È quindi innegabile che l’azienda stia attraversando un periodo che, in mancanza di altri termini, potremmo definire “particolare”. In attesa di verificare con mano se lo “scoop” riportato dovesse rivelarsi vero non possiamo far altro che sperare che lo stesso destino non tocchi alla succursale italiana, dato che attualmente nulla porta a pensare che possa succedere.