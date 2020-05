Vodafone: Giga, minuti e messaggi illimitati gratis per un mese

Vodafone ha appena annunciato che i propri clienti potranno provare per un mese le offerte “Infinito” senza costi aggiuntivi. Dopo il periodo di prova, saranno liberi di continuare, al prezzo concordato, o tornare alla vecchia promozione.

Le offerte Infinito di Vodafone sono perfette per tutti gli utenti che necessitano di una quantità elevata di Giga, minuti e messaggi. Per sfruttare le avanzate tecnologie di rete, gli interessati potranno appoggiarsi alla Giga Network. Le offerte Infinito, con la possibilità di aggiungere anche Tidal o Now TV, sono tre:

Infinito (velocità 2 Mbps): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 1 giga fuori dall’Unione Europea) a 26,99 euro.

Infinito Gold Edition (velocità 10 Mbps): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 2 giga fuori dall'Unione Europea) a 29,99 euro.

Infinito Black Edition (velocità massima): giga, minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 5 giga fuori dall'Unione Europea) a 39,99 euro.

Dopo il mese gratuito, la promozione si rinnoverà automaticamente. I clienti saranno però liberi di disdirla in qualunque momento tramite l’app My Vodafone, disponibile su Google Play Store e App Store. Per tutte le altre informazioni è possibile contattare il servizio clienti Vodafone o visitare il sito web ufficiale.