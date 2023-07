Se siete clienti Vodafone e avete problemi con la connessione internet, non siete i soli. Da questa mattina, infatti, molti utenti segnalano disservizi e malfunzionamenti della rete fissa dell’operatore telefonico.

Secondo il sito Downdetector, che monitora lo stato dei servizi online, le segnalazioni sono iniziate a salire intorno alle 8:00 e hanno raggiunto un picco negli ultimi minuti. I disservizi sembrano essere diffusi un po’ su tutto il territorio italiano anche se non sembrano colpire tutti gli utenti.

I problemi riscontrati riguardano principalmente la navigazione internet, sia via cavo che via Wi-Fi, ma anche le chiamate VoIP. Alcuni utenti lamentano anche la mancanza di operatività della rete mobile Vodafone con l’operatore virtuale ho. Mobile.

Le cause del disservizio non sono ancora note, ma potrebbero essere legate a un guasto alla rete. Vodafone non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale al riguardo, ma siamo sicuri siano a conoscenza del problema e al lavoro per risolvere il prima possibile.

Cosa fare in caso di problemi?

Se avete problemi con la rete fissa Vodafone, potete provare a seguire questi consigli per cercare di ripristinare la connessione:

Riavviate il modem o il router

Verificate che i cavi siano collegati correttamente e che non ci siano interruzioni

Controllate lo stato della rete sul sito o sull’app di Vodafone

Contattare il servizio clienti di Vodafone al numero 190 o tramite i canali social, per segnalare il problema e chiedere assistenza

Se il problema, come sembra in questo caso, non dipende però da voi, l’unica cosa che potete fare è attendere che i tecnici risolvano il guasto e pongano fine al disservizio.

Speriamo che il problema si risolva presto e che possiate tornare a navigare senza problemi. Nel frattempo, vi terremo aggiornati su eventuali novità o comunicazioni da parte dell’operatore.

Voi siete tra gli utenti che riscontrano problemi?