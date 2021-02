Vodafone: i clienti potranno diventare i protagonisti del prossimo spot TV

Vodafone ha lanciato un nuovo contest in vista della festività di San Valentino, la festa di tutti gli innamorati che come ogni anno si celebra il 14 febbraio, caratterizzato dall’hashtag #SanValentinoDaFilm.

Le modalità per tutti i clienti che vorranno partecipare all’iniziativa sono descritte anche all’interno del sito ufficiale dell’azienda e risultano particolarmente semplici: basterà, infatti, solamente creare una video Story, registrata in verticale attraverso il proprio profilo Instagram. Il tema centrale della Storia dovrà essere una dichiarazione d’amore come quelle che si vedono solitamente sui film romantici e dovrà essere pubblicata entro il 9 febbraio.

Prerogativa imprescindibile affinché la Storia possa essere vista e dunque presa in considerazione ai fini del contest è l’inserimento all’interno della stessa dell’hashtag #SanValentinoDaFilm ed il richiamo all’account ufficiale di Vodafone, ossia @vodafoneit. Entro il 10 febbraio saranno selezionati i contenuti scelti per lo spot tv ed i fortunati potranno dunque rivedere la loro video Story sui principali canali della televisione italiana.

Nella realizzazione delle Storie gli utenti potranno prendere chiaramente spunto da quanto di meglio abbiano da offrire il Cinema e le Serie TV presenti sulla piattaforma di streaming di Infinity. Vodafone infatti regalerà ben 6 mesi di iscrizione alla stessa a tutti gli utenti Vodafone che ne faranno richiesta e che non hanno ancora un account Infinity attivo. L’inserimento del codice promozionale che verrà inviato tramite SMS o via e-mail dovrà avvenire entro il 13 febbraio 2021 sul sito di Infinitytv.it.

È bene precisare che al termine dei 6 mesi l’abbonamento ad Infinity si rinnoverà automaticamente al costo di 7,99 euro al mese, salvo la disattivazione anticipata.

Si tratta dunque di un’iniziativa simpatica e che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione gli utenti, facendoli sentire partecipi della community e, perché no, in caso di vincita di poter vedere riprodotto il proprio video in TV oltre a poter godere del palinsesto della piattaforma streaming di proprietà di Mediaset in maniera del tutto gratuita.