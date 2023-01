Con un comunicato stampa, Vodafone Group Plc ha annunciato alcune modifiche al Comitato Esecutivo del Gruppo.

Tranquillizziamo subito i lettori italiani: per quanto riguarda la nostra penisola, non ci sono stati scossoni di alcun tipo, anzi le decisioni prese vanno a rafforzare l’attuale direzione aziendale. Aldo Bisio, attuale Amministratore Delegato di Vodafone Italia, resta infatti saldamente alla guida del gruppo e, in aggiunta al suo ruolo attuale, assumerà il ruolo di Group Chief Commercial Officer a partire dal 12 gennaio 2023. Aldo è Amministratore Delegato di Vodafone Italia da gennaio 2014 ed è membro del Comitato Esecutivo del Gruppo.

Alcuni cambiamenti andranno invece a concretizzarsi per quanto riguarda altre “sezioni” dell’azienda: Vodafone Spagna entrerà a far parte del cluster europeo a partire dal 12 gennaio 2023 e riporterà al CEO di Europe Cluster, Serpil Timuray.

Colman Deegan, Amministratore Delegato di Vodafone Spagna, ha deciso di dimettersi dalla carica di Amministratore Delegato a partire dal 31 marzo 2023 e supporterà Margherita Della Valle, Amministratore Delegato del Gruppo Vodafone su base ad interim, su iniziative strategiche dal 1° aprile al 31 luglio 2023. Il suo successore sarà nominato a tempo debito.

Serpil è CEO del Cluster Europa da ottobre 2018 e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo da gennaio 2014. Prima del suo ruolo attuale è stata Group Chief Commercial Operations and Strategy Officer ed ex Regional CEO per AMAP (Africa, Middle East e Asia Pacifico).

Margherita Della Valle, amministratore delegato del gruppo Vodafone per il periodo ad interim, ha dichiarato:

“Voglio ringraziare Colman per la sua guida di Vodafone Spagna e congratularmi con Aldo e Serpil per le loro nuove responsabilità mentre lavoriamo insieme per accelerare la nostra performance commerciale e aumentare il valore per gli azionisti“.

Noi della redazione ci uniamo alle parole di Margherita Della Valle, augurando il meglio ad Aldo Bisio per le sfide che dovrà affrontare nel suo nuovo incarico.