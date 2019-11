Vodafone Infinito, tre tariffe con traffico dati realmente illimitato

Vodafone Infinito è la nuova proposta tariffaria di Vodafone che non prevede alcuna limitazione su traffico dati, SMS e chiamate nazionali e verso i Paesi UE.

Vodafone Infinito è la nuova proposta tariffaria dell’operatore che consente ai clienti di scegliere tra una gamma di offerte per utilizzare il proprio smartphone, senza doversi più preoccupare di terminare il traffico o incorrere in costi extra. E per chi è già cliente Vodafone, Infinito è disponibile ad un prezzo speciale, che varierà però a seconda della tariffa di provenienza. Vodafone aveva lanciato già la scorsa estate una tariffa realmente priva di limitazioni sul traffico dati, ma Infinito è la prima proposta organica di tariffe di questo tipo, strutturate per andare incontro a diversi tipi di esigenze. La tariffa è disponibile sia sulle attuali reti 4G che su quelle di nuova generazione.

I clienti possono scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, tra Infinito, Infinito Gold Edition e Infinito Black Edition. La prima è perfetta per chi naviga sui social e ascolta musica in streaming. Quest’ultima offre traffico dati, SMS, chiamate nazionali e verso l’UE illimitate (ma sempre ovviamente nei limiti di un uso corretto e lecito, presenti nell’art. 10 delle Condizioni generali di Contratto), oltre a 200 minuti di chiamate in roaming, 1 Giga di roaming dati e 12 mesi di abbonamento gratuito al servizio di streaming Tidal, tutto al costo di 26,99 euro al mese con velocità di 2 Mbps.

Chi guarda film in streaming e condivide foto e video online potrebbe invece optare per Infinito Gold Edition. Anche in questo caso troviamo Giga, SMS e chiamate nazionali e verso l’UE illimitati, a cui vanno aggiunti 1000 minuti verso i Paesi extra UE e 300 minuti chiamate in roaming. Il monte dati per il roaming invece sale a 2 Giga. Troviamo inoltre 12 mesi di Vodafone TV Mobile e i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV, al costo di 29,99 euro al mese con velocità di 10 Mbps.

Infine, chi vuole scaricare velocemente file pesanti, ama guardare video in streaming in alta definizione e utilizza servizi interattivi come e-gaming e Realtà Aumentata c’è Infinito Black Edition. La tariffa prevede sempre Giga illimitati, SMS, chiamate nazionali e verso l’UE illimitate, 1000 minuti verso i Paesi extra UE, mentre i minuti di chiamate in roaming salgono a 500 e i Giga di roaming dati a 5.

Non mancano poi 12 mesi di Vodafone TV Mobile, i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV e Tidal Premium, al costo di 34,99 euro al mese, con velocità massima (che ovviamente varierà a seconda della rete su cui ci si poggia).