Scegli Vodafone e naviga alla massima velocità

Il mondo di Internet è cambiato e sta continuando a cambiare; sempre più persone si affidano all’online, dai sistemi di gestione e pianificazione fino alle attività più ludiche.

In uno studio molto recente chiamato “DIGITAL 2021” viene riportato come, negli ultimi due anni, l’uso di Internet sia globalmente aumentato.

Attualmente in Italia si registrano giornalmente almeno 50 milioni e 400mila utenti connessi, un numero destinato a crescere.

Anche per questo motivo, in alcune ore di punta, la connessione Internet diventa più lenta e, a volte, non riesce a connettersi o a caricare una pagina web.

Studiare, lavorare, giocare online e guardare serie TV sono tutte azioni condizionate da Internet. Quante volte capita di collegare più PC o di lavorare su più pagine web e la connessione inizia a vacillare rendendo tutte le azioni più lente e faticose. Questo comporta un aumento dello stress che si riflette nella lentezza e nell’impossibilità a lavorare.

Che sia per lavoro, per lo studio o per passare il tempo, Internet è diventato uno dei protagonisti delle nostre giornate.

Ad esempio, con l’offerta Internet Unlimited della fibra di Vodafone si può navigare su rete fissa fino a 2,5 Gbps; con tale connessione è possibile esplorare il web, lavorare e guardare le serie TV in modo fluido senza incappare in fastidiose interruzioni.

Sei già cliente Vodafone? L’offerta per te è ancora più vantaggiosa.

L’offerta per la fibra Vodafone senza vincoli

Vodafone Internet Unlimited ha tre diversi piani di navigazione, nei quali, alcune caratteristiche sono uguali per tutte e tre le opzioni. In base alle esigenze personali, lavorative o di studio, è possibile scegliere il piano tariffario più consono alle nostre esigenze.

Quali sono le caratteristiche comuni a tutti e tre i tipi di abbonamento? È presto detto: su rete FTTH si arriva fino a 2,5 Gbps e sarà inviato gratuitamente il modem Vodafone Station dotato della funzionalità Wi-Fi Optimizer, il tutto senza costi di attivazione e vincoli di durata.

Come è possibile attivare la nuova offerta Vodafone?

È possibile attivare il piano tariffario tramite una chiamata effettuata da Vodafone oppure contattando, tramite chat, un operatore. Basta così poco per attivare il tutto e ricevere a casa gratuitamente il modem.

Inoltre, se per qualsiasi motivo hai necessità di disdire l’abbonamento, è possibile farlo perché, come precedentemente accennato, non vi sono vincoli; fondamentale è restituire la Vodafone Station entro un mese (30 giorni) dalla disdetta.

Ma non è tutto: Vodafone premia i suoi clienti! Se mantieni attivo l’abbonamento per almeno 24 mesi, l’azienda azzererà il costo del modem.

I piani tariffari e relative caratteristiche

È arrivato il momento di analizzare i tre piani tariffari, realizzati per incontrare le necessità degli utenti. Infatti, l’azienda Vodafone ha pensato sia ai clienti, sia ai nuovi abbonati:

se sei già cliente, Vodafone ti ha riservato un prezzo vantaggioso di 24,90€ mensili;

vieni da un altro gestore o stai attivando una nuova linea Vodafone? In questo caso il prezzo che ti è stato riservato è di 27,90€ mensili;

la terza versione riguarda l’offerta Internet Unlimited V-MAX, dal costo mensile di 32,90€. In questa cifra Vodafone offre alcuni servizi aggiuntivi utili per stabilizzare al meglio la rete Internet.

Internet Unlimited V-MAX

Con questa offerta, Vodafone ha deciso di esagerare e di coccolare quanto più possibile i clienti.

Il piano Internet Unlimited V-MAX comprende anche i seguenti servizi:

Sempre Connessi;

l’ottimizzazione del segnale Wi-Fi in tutta la casa;

Digital Privacy & Security Family.

Per il servizio Sempre Connessi, compreso nella promozione, si ha a disposizione un collegamento mobile di backup che entra in funzione, ad esempio, nel caso in cui ci sia un guasto alla rete o un semplice malfunzionamento.

Per poter attivare il servizio è necessaria una chiavetta con una SIM card, che viene consegnata con il modem per poi collegarla alla station. Per l’ottimizzazione del segnale, l’azienda ha attivato un servizio o meglio una garanzia che ogni angolo della casa sarà raggiunto dal segnale. Nel caso però in cui non fosse così? Nel momento in cui avviene l’installazione della rete casalinga, si riceverà una chiamata dai tecnici Vodafone che verificheranno la qualità del segnale; nel caso in cui si riscontrassero problematiche, verranno inviati uno o più Super WI-Fi Extender. Questi non sono altro che piccoli ripetitori che coadiuvano il segnale della station permettendo di arrivare in ogni punto nascosto della casa.

Con il servizio Digital Privacy & Security Family, invece, possiamo navigare tranquillamente perché protegge i dati personali e tutti i dati sensibili da possibili furti di password. Ma non finisce qui, perché Vodafone ha in serbo un altro vantaggio: attivando l’offerta tramite il sito Internet l’azienda regala le chiamate gratis verso tutti i numeri nazionali.

Con una connessione più stabile, è anche più semplice pianificare il lavoro, poter consultare appunti online per lo studio, visionare siti di streaming, ecc. Riprendendo quanto detto in apertura, gli italiani hanno aumentato il tempo trascorso su Internet (si stima circa 6 ore al giorno), con un 95% di visualizzazioni di video.

Con il piano Internet Unlimited V-MAX si potrà usufruire della linea Internet senza preoccuparsi della lentezza della connessione. Chi ad esempio ama creare contenuti social, in particolare video, conosce bene gli ostacoli che può portare una connessione non stabile.

Anche per questo motivo, investire sulla propria attività permetterà che il lavoro venga svolto in modo pulito, senza intoppi, compreso il caricamento sulle piattaforme. Questo consente di guadagnare tempo, realizzare più contenuti e, al tempo stesso, avere più possibilità di riuscita.

Come attivare la promozione tramite il sito

Per attivare la promozione, basterà andare sull’homepage di Vodafone nella sezione fibra e ADSL, cliccare e scegliere l’opzione che più si adatta alle vostre esigenze. Tra le opzioni c’è anche la possibilità di farsi chiamare da Vodafone: in questo caso avrete maggiori informazioni e potrete fugare i vostri dubbi.