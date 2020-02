Vodafone OneNet P.IVA: fibra da 1 Gigabit a 25 euro al mese per i professionisti

La divisione Business di Vodafone ha oggi lanciato un’interessante offerta dedicata ai professionisti dotati di Partita IVA. Si chiama OneNet P.IVA e, a fronte di 25 euro al mese, garantisce un abbonamento flat (senza limiti) a internet su standard fibra FTTH, FTTC o ADSL, a seconda ovviamente della copertura. Nel caso in cui la zona fosse coperta da fibra a 1 Gigabit, si avrà accesso a questo standard senza alcun costo aggiuntivo. In più, all’interno del canone mensile, sono incluse anche telefonate nazionali illimitate (verso fissi e mobili) e 100 minuti al mese di chiamate verso i Paesi UE.

Normalmente, OneNet P.IVA ha un costo di attivazione pari a 240 euro, pagabili in un’unica soluzione sulla prima fattura o con rateizzazione. Attivando però l’offerta online sulla pagina ufficiale approntata da Vodafone (la trovate a questo indirizzo), l’attivazione diventa gratuita, consentendo dunque di avere accesso a un bel risparmio. Per quanto riguarda invece le chiamate internazionali dall’Italia verso l’estero, le tariffe sono le seguenti: scatto alla risposta 0.10 euro +0.25 euro al minuto verso Unione Europea (nel caso di superamento della soglia dei 100 minuti), +0.30 euro al minuto verso Top Business e +1.15 euro al minuto verso resto del mondo.

Ma non è tutto. OneNet P.IVA, sempre all’interno dei 25 euro mensili, include anche la Vodafone Station, uno spazio cloud da 1 Terabyte, l’installazione del servizio operata da un tecnico specializzato e la Vodafone Internet Key. Grazie a quest’ultima si ha accesso al servizio denominato Back-Up 4G che, in caso di temporanea indisponibilità di ADSL/Fibra garantisce il traffico internet gratuitamente tramite appunto la chiavetta, da inserire nella Vodafone Station con velocità di navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 Giga ogni mese.

Insomma, un servizio cucito su misura per i professionisti che, all’interno della propria attività, non possono fare a meno della connessione a internet. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.



