La rete e la tecnologia di Vodafone sbarcano all’Eurovision Song Contest: per l’edizione 2022 dell’evento, l’operatore rende possibile il “teletrasporto”, una tecnologia avanguardistica che combina l’utilizzo del 5G a quello degli ologrammi.

In particolare, grazie alla rete 5G di Vodafone, è stato possibile proiettare un ologramma di Alessandro Cattelan “teletrasportandolo” così dal backstage alle anteprime del festival in onda su Rai1. L’ologramma è interattivo e in altissima definizione, indistinguibile dalla figura fisica del conduttore. Per di più, il dialogo con il Cattelan “apparente” è reso naturale e immediato dalla banda ultra-larga e dalla latenza al millisecondo del 5G, che ha tutto il potenziale per permetterci di abbattere l’ultimo ostacolo nella comunicazione virtuale: lo schermo.

Per quanto riguarda le altre iniziative di Vodafone lanciate durante la settimana dell’Eurovision, sono da segnalare i social tour sulla piattaforma di intrattenimento TikTok, attraverso i quali l’operatore prova a mettere in contatto persone da varie parti del mondo portandole alla scoperta delle comunità internazionali protagoniste del festival.

A proposito di TikTok, Vodafone ha appena lanciato il suo primo Branded Effect dal titolo “Segui il ritmo“: lasciandosi trasportare dalla loro creatività, gli utenti potranno disegnare linee e forme in realtà aumentata seguendo il ritmo di un jingle inedito.

Gli abitanti di Torino e dintorni possono visitare Casa Vodafone all’Eurovillage per provare di persona le diverse applicazioni della rete 5G. Tra le altre cose, è possibile indossare un visore di Realtà Virtuale e “teletrasportarsi” in una delle grandi capitali europee, visitare antichi palazzi di epoca imperiale romana oppure cimentarsi in appassionate competizioni da smartphone 5G o da smart TV su Game Now, la piattaforma di gaming in streaming 5G di Vodafone. Sempre all’interno dell’Eurovillage di Parco del Valentino è presente uno Store “green” in cui Vodafone racconta il suo impegno concreto nell’affrontare il cambiamento climatico e fornisce informazioni sul suo piano per donare nuova vita ai vecchi smartphone.