Vodafone rimodula le offerte: 1,99 euro al mese in più per alcuni utenti

Vodafone Italia ha iniziato ad inviare ad alcuni dei propri clienti un messaggio informativo in cui li avvisa che molto presto verranno fatte delle nuove rimodulazioni sul costo di determinate offerte su rete mobile. Aumenta anche il costo della ricezione della bolletta cartacea esattamente com’è avvenuto per i clienti con linea fissa.

Vodafone ha deciso di rimodulare i prezzi di alcune delle proprie offerte. Stando a quanto riportato da MondoMobileWeb, l’azienda avrebbe deciso di alzare il costo di alcune offerte su SIM dati con modalità di pagamento sia in abbonamento che in forma ricaricabile.

Le offerte coinvolte vedranno il proprio costo mensile aumentare di 1,99 euro, i quali nel corso di un’intero anno si accumulano fino a raggiungere un totale di 23,88 euro. I nuovi rincari delle offerte su SIM ricaricabile partiranno dal 29 marzo 2021, mentre il 6 aprile 2021 sarà il momento degli abbonamenti.

Al momento non si conosce la lista delle offerte solo dati coinvolte nelle rimodulazioni, tuttavia sappiamo che a partire da venerdì scorso l’azienda si sta mobilitando per comunicare questo cambiamento agli utenti interessati. Il brand giustifica le modifiche unilaterali spiegando che questo gli consentirà di “continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi“.

Chi ha sottoscritto una di queste offerte Vodafone con SIM solo dati e richiede ancora l’invio della bolletta cartacea vedrà aumentare ancora di più la spesa. La spedizione della bolletta in formato cartaceo aumenterà di 0,61 euro, cambiamento che si allinea con quanto avvenuto per i clienti su linea fissa. Vodafone vuole disincentivare questa pratica per “ridurre l’impatto ambientale“, citando le parole dell’azienda.

Non è la prima volta che l’azienda rimodula verso l’alto il costo delle proprie offerte telefoniche e non è nemmeno il primo operatore a utilizzare questi espedienti. Il lato positivo della vicenda è che, trattandosi di modifiche unilaterali al contratto con gli utenti, questi ultimi sono liberi di passare la numerazione ad altro operatore senza incorrere in costi aggiuntivi.